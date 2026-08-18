Estalla protesta de enfermeros del Hospital O'Horán de Mérida

La falta de personal de enfermería en el Hospital General Agustín O’Horán encendió este martes la inconformidad de trabajadores, quienes se manifestaron para exigir que se cubran las plazas vacantes y se refuerce la plantilla en las áreas con mayor demanda.

Los trabajadores expusieron que el número de pacientes que deben atender ha aumentado mientras la plantilla se mantiene insuficiente. Como ejemplo, señalaron que un solo enfermero puede quedar responsable de hasta 14 pacientes durante una jornada, una situación que consideran difícil de sostener y que incrementa la presión sobre el personal.

De acuerdo con los manifestantes, la sobrecarga no solo genera agotamiento entre quienes realizan las labores de enfermería, sino que también puede dificultar el seguimiento y atención que requiere cada paciente.

Por ello, solicitaron que se realicen contrataciones y que las plazas disponibles sean ocupadas para distribuir de mejor manera las responsabilidades.

Durante la protesta también manifestaron su desacuerdo con la manera en que han sido representados sindicalmente y demandaron la intervención de IMSS-Bienestar para buscar una solución a la problemática.

Los trabajadores señalaron que el fortalecimiento de la plantilla es una necesidad urgente para mejorar sus condiciones laborales y garantizar que los pacientes del O’Horán reciban una atención adecuada.