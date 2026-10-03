Policías de Cancún con más de 20 años de servicio denuncian que fueron relegados de puestos de responsabilidad

Mientras el Ayuntamiento de Benito Juárez presentó cambios en la estructura directiva de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SSCyT) como una estrategia para fortalecer la corporación, policías con más de 20 años de servicio denunciaron que los elementos de carrera eran relegados de cargos de responsabilidad y que los movimientos no atendían los problemas de fondo. Aseguraron que los puestos continuaban distribuyéndose entre los mismos mandos, mientras quienes contaban con antigüedad y preparación quedaban fuera si no aceptaban prácticas que calificaron de irregulares.

“Es pan con lo mismo, solo los cambian de área y sigue lo mismo”, señaló un elemento con más de 25 años de servicio, quien pidió mantener el anonimato por temor a represalias.

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Los uniformados relacionaron los movimientos con la detención, ocurrida el pasado 25 de septiembre, del coordinador de la Policía Turística, Erik Gutiérrez Cossio, durante un operativo de fuerzas federales en la Supermanzana 32, tras el cual fue trasladado a un penal de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Los cambios creo que los hicieron por el famoso ‘Huracán’, que fue detenido. Podrían venir por más personal involucrado”, expresó otro agente. Sin embargo, el mayor descontento entre los elementos de carrera radicaba en que, pese a su antigüedad, preparación y experiencia, aseguraban que no eran considerados para ocupar puestos de responsabilidad.

“Y los que tenemos más de 25 años de servicio y licenciaturas ni en cuenta nos toman. Así es esto, si no te prestas a hacer cosas chuecas no vales nada en la corporación”, denunció otro de los entrevistados.

“Cuando el río suena es porque algo trae”, agregó otro elemento. Los policías cuestionaron que las modificaciones no representaran necesariamente una depuración interna, sino una redistribución de funcionarios dentro de una estructura donde, afirmaron, persistían prácticas que desalentaban al personal interesado en desarrollar una carrera policial. También señalaron que la antigüedad y la preparación profesional no garantizaban el acceso a puestos de mando.

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De acuerdo con el comunicado emitido el 1 de octubre, el secretario municipal, Jaime Padilla Barrientos, encabezó cuatro movimientos: Juan Carlos Alarcón Manríquez quedó como encargado de despacho de Tránsito, en relevo de Ezequiel Segovia Góngora; Daniela Nataly Loría Raygoza asumió Asuntos Internos, en sustitución de Ricardo Emmanuel Zamora Patiño, quien pasó a la Policía Turística; mientras que Rodolfo Damián Chimal Ek ocupó la Dirección Jurídica, en lugar de Cristóbal Hernández López.

Las designaciones de los encargados de despacho de Tránsito y Policía Turística deberán ser ratificadas por el Cabildo. Hasta el momento, el comunicado oficial no detalló si los relevos formaban parte de alguna investigación interna ni anunció medidas adicionales para atender los señalamientos de los elementos.