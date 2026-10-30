Aeropuerto de Cancún registra demoras en vuelos nacionales e internacionales; este es el reporte de hoy 30 de octubre

El Aeropuerto Internacional de Cancún registra 20 vuelos con demoras durante este viernes 30 de octubre, de acuerdo con el reporte de operaciones compartido para esta jornada. Entre las afectaciones se encuentran vuelos nacionales e internacionales, tanto de llegada como de salida.

Los retrasos reportados van de los 16 a los 97 minutos, aunque en cuatro operaciones no se especificó el tiempo de demora. En el listado no aparecen vuelos cancelados.

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Vuelos con retrasos en el Aeropuerto de Cancún

Entre las operaciones con mayores demoras se encuentran los vuelos F987, de Frontier, y Y42013, de Volaris, ambos con salida programada desde San Luis, con un retraso de 97 minutos.

También se reportó una demora de 80 minutos en el vuelo VB2193 de Viva, con llegada a Cancún. Por su parte, los vuelos AV257 de Avianca, VB8306 de Viva y G36631 de GOL registraron retrasos de 70 minutos, todos con salida desde Bogotá.

Otros vuelos afectados son el VB7405 de Viva, procedente de Monterrey, con 39 minutos de demora; el EK6601 de Emirates, con llegada a Cancún, y el UA1196 de United, con salida desde Chicago, ambos con 24 minutos.

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Asimismo, el vuelo EK6603 de Emirates reportó 24 minutos de retraso, mientras que el EK6600 de la misma aerolínea registró 23 minutos. En tanto, el AA2792 de American Airlines presentó 20 minutos de demora y el AA2588 de la misma compañía, 19 minutos.

Con retrasos menores también aparecen los vuelos WN131 de Southwest, con llegada a Cancún y 18 minutos de demora; WN750, con salida desde Kansas City, y WN1607, con llegada a Cancún, ambos con 16 minutos.

Finalmente, se reportaron demoras en los vuelos OS8471 de Austrian Airlines, LX9320 de Swiss, LH4368 de Lufthansa y EK3901 de Emirates, aunque en estos casos no se precisó el tiempo de retraso.