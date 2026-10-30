¡Asaltó un Oxxo y tomó una rehén en una combi! Así detuvieron a un presunto ladrón en Cancún

Momentos de gran tensión y zozobra se vivieron la tarde de este viernes en las inmediaciones de la Supermanzana 63, luego de que un operativo policial culminara con la detención de un sujeto señalado como el probable responsable de haber perpetrado un asalto con violencia a una sucursal de la cadena de conveniencia Oxxo.

​Los hechos se desencadenaron alrededor de las 12:40 horas, cuando una llamada al número de emergencias 911 alertó a las corporaciones de seguridad sobre un atraco en proceso. De acuerdo con los primeros reportes de las víctimas, un individuo ingresó al establecimiento comercial y, tras amedrentar al personal de cajas con un arma punzocortante, los despojó del dinero en efectivo producto de las ventas del día, para posteriormente darse a la fuga a pie con rumbo desconocido.

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​De manera inmediata, personal del Centro de Control y Mando (C2) desplegó un cerco virtual en los alrededores de la zona. Gracias al análisis en tiempo real de los monitores de videovigilancia, los operadores lograron rastrear el trayecto del sospechoso, observando el preciso momento en que abordaba una unidad del transporte público tipo combi, marcada con el número económico 27, la cual cubría la ruta con destino a la colonia Tres Reyes.

​Con las coordenadas exactas brindadas por las cámaras, patrullas del sector interceptaron el paso de la colectiva cuando esta transitaba sobre la concurrida avenida José López Portillo, a escasos metros del cruce con la avenida Kabah. Los oficiales le marcaron el alto al chofer para realizar una inspección de rutina entre los abordantes.

​Al descender del vehículo para entrevistarlo, los agentes ubicaron a un hombre cuyas prendas y rasgos fisonómicos coincidían en su totalidad con las características reportadas minutos antes.

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Sin embargo, al percatarse de la presencia policial y recibir la indicación de bajar de la unidad, el sujeto reaccionó de manera sumamente agresiva: tomó como rehén momentánea a una pasajera, amagándola con un arma blanca a la altura del cuello y lanzando amenazas contra los presentes para evitar su arresto.

​Aplicando los protocolos de actuación y priorizando la integridad de los usuarios, los uniformados actuaron con rapidez para neutralizarlo y lograr su aseguramiento sin que se registraran personas lesionadas.

El implicado fue abordado en una patrulla y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se definirá su situación legal en las próximas horas por el delito de robo con violencia.