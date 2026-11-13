Quintana Roo acumula mil 13 personas heridas por arma de fuego en 2026

Quintana Roo acumula mil 13 personas heridas por arma de fuego, de las cuales 682 son hombres y 331 mujeres, de acuerdo con las cifras epidemiológicas proporcionadas para este reporte. Los registros corresponden a personas lesionadas, no a víctimas mortales.

En Cancún, la una institución médica reportó 68 servicios de ambulancia relacionados con personas baleadas entre enero y octubre de 2026, según su informe mensual de atención prehospitalaria. Julio fue el mes con más intervenciones, con 11, seguido de marzo, con nueve, y enero, con ocho.

Noticia Destacada Denuncian a un hombre por presuntamente disparar en el fraccionamiento Vista Real I de Cancún

Ambos registros tienen coberturas distintas: el estatal contabiliza las lesiones notificadas en Quintana Roo, mientras que el de la institución médica corresponde exclusivamente a sus servicios en Cancún.

Para conocer la dimensión hospitalaria de este problema se requiere información desglosada sobre ingresos por heridas de arma de fuego. Las fuentes consultadas incluyen el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y los Servicios Estatales de Salud.

Se registraron en octubre siete servicios, mientras que febrero, mayo y agosto reportaron seis cada uno. Abril, junio y septiembre contabilizaron cinco por mes. Las 68 situaciones corresponden únicamente a Cancún y no representan el total de heridos en el municipio, pues no incluyen necesariamente las intervenciones de otras corporaciones, los ingresos directos a hospitales, ni a quienes posiblemente no recibieron atención médica.

Noticia Destacada Intentan ejecutar a hombre de nacionalidad extranjera en la colonia Nicte-Há de Playa del Carmen

Durante 2026, POR ESTO! documentó, al menos, dos casos de adolescentes lesionados por disparos en Cancún. El primero ocurrió el 29 de abril en la colonia irregular Valle Verde, donde un joven de 16 años recibió un impacto en un glúteo y fue trasladado al Hospital General Jesús Kumate Rodríguez.

El segundo se registró el 8 de mayo en la Supermanzana 219, donde medios locales reportaron que un adolescente, identificado en algunas publicaciones como de 13 años, sufrió heridas en la espalda y una pierna durante un ataque armado.