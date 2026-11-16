Un nuevo episodio de violencia entre prestadores de servicios de transporte se registró la tarde de este lunes en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde al menos cuatro sujetos, presuntamente relacionados con el servicio de transportación en la terminal aérea, agredieron a golpes al conductor de un automóvil particular que aparentemente había realizado un traslado mediante una plataforma digital.

Los hechos quedaron registrados en un video que comenzó a circular durante la tarde a través de las redes sociales, en el que se observa cómo varios hombres rodean al conductor y comienzan a golpearlo cuando se encontraba a las afueras de una de las terminales del aeropuerto. La agresión se prolongó durante varios minutos ante la mirada de otras personas que se encontraban en el sitio.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto habría comenzado cuando el conductor acudió a la terminal aérea para dejar a unos pasajeros a quienes presuntamente había brindado servicio mediante una plataforma digital.

Sin embargo, su presencia habría generado inconformidad entre los transportistas que operan en la zona federal, quienes le reclamaron por realizar este tipo de traslados dentro de las instalaciones aeroportuarias.

La discusión habría subido de tono hasta llegar a las agresiones físicas, en las que participaron al menos cuatro individuos, quienes golpearon al conductor mientras otras personas presenciaban lo ocurrido y documentaban la situación con sus teléfonos celulares.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la aparente ausencia de elementos de la Guardia Nacional, corporación encargada de las labores de seguridad y vigilancia en instalaciones federales.

Según los testimonios de personas que se encontraban en el lugar, durante el tiempo que duró la agresión no se observó la intervención de autoridades para detener el enfrentamiento o brindar protección al afectado, situación que habría permitido que los involucrados continuaran con los golpes.

El incidente volvió a poner sobre la mesa los conflictos que desde hace tiempo se han presentado entre los distintos prestadores de servicios de transporte que operan en el Aeropuerto Internacional de Cancún, particularmente por la disputa relacionada con los traslados de pasajeros mediante plataformas digitales.

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Cabe recordar que este tipo de confrontaciones no son nuevas en la terminal aérea, pues en otras ocasiones se han registrado reclamos y enfrentamientos derivados de la operación de vehículos particulares que ofrecen servicios de transporte a través de aplicaciones.

Pese a los llamados que en distintas ocasiones han realizado las autoridades para evitar este tipo de situaciones y mantener el orden entre quienes ofrecen servicios de transportación, nuevamente se presentó un episodio de violencia que terminó con un conductor agredido físicamente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos ni se ha dado a conocer una postura oficial de las autoridades aeroportuarias o de la Guardia Nacional respecto a lo ocurrido.