Un aparatoso percance vehicular se registró la noche del lunes en la glorieta ubicada en el cruce de las avenidas Kabah con Periférico, a la altura del fraccionamiento Villas del Mar, generando la movilización de los cuerpos de seguridad y vialidad de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el conductor de un automóvil particular de la marca MG color gris, circulaba a exceso de velocidad sobre dicha vía. Debido al manejo imprudente y la falta de precaución, el operador perdió el control absoluto del volante al aproximarse al camellón central.

La unidad continuó su trayectoria sin control hasta colisionar de manera violenta contra los postes y muros de contención de la glorieta, lo que dejó al vehículo con daños materiales severos en la parte frontal y sobre la carpeta asfáltica.

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A pesar de la magnitud del impacto, que causó alarma entre automovilistas que transitaban por el lugar, el presunto responsable y operador del vehículo optó por abandonar la unidad y se dio a la fuga con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades.

Minutos después del reporte al número de emergencias, elementos de la dirección de Tránsito Municipal arribaron al sitio para abanderar el área, prevenir nuevos accidentes y realizar las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Asimismo, personal especializado solicitó el apoyo de una grúa, la cual realizó las maniobras necesarias para retirar el automóvil siniestrado y remolcarlo hacia el corralón municipal, donde permanecerá a disposición de la autoridad competente para la localización del propietario.