Durante la tarde de este lunes se registró un accidente de tránsito sobre la carretera Cancún-Puerto Morelos, a la altura de los hoteles Hilton y Royalton, donde una camioneta de transporte turístico y un automóvil particular colisionaron por alcance, provocando que una de las unidades terminara sobre el camellón central.

El percance movilizó a paramédicos, bomberos y elementos de la Guardia Nacional, luego de que el reporte fuera realizado a través del número de emergencias 911.

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De acuerdo con la información recabada, personal del Complejo de Seguridad C5 recibió el aviso sobre el accidente vehicular, por lo que se activaron los protocolos de atención y se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia, así como de las autoridades encargadas de la vigilancia y seguridad en las carreteras federales.

A su llegada, los elementos encontraron una camioneta Volkswagen de color blanco, utilizada para el transporte turístico, sobre el camellón central de la vialidad, mientras que un automóvil Honda City de color gris permanecía a un costado de la carretera, luego de que ambos conductores se vieran involucrados en la colisión.

Paramédicos del servicio privado de la empresa Costa Med brindaron los primeros auxilios a los ocupantes de ambas unidades, mientras que personal de la Guardia Nacional, División Caminos, se entrevistó con los conductores para conocer sus versiones y recabar los datos necesarios para el deslinde de responsabilidades.

Según los primeros datos obtenidos en el lugar, ambos vehículos circulaban de Cancún hacia Puerto Morelos cuando el conductor de la camioneta turística no habría guardado la distancia de seguridad e impactó por alcance al automóvil particular.

Debido a la fuerza del choque, el operador de la unidad de transporte perdió el control del volante y se desplazó hacia su izquierda hasta terminar sobre el camellón central, mientras que el Honda City salió proyectado hacia el costado derecho de la carretera.

El accidente provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y obligó a realizar maniobras para retirar los vehículos involucrados, principalmente la camioneta que quedó sobre la estructura central de la vialidad. Para ello, las autoridades solicitaron el apoyo de una empresa de grúas, cuyos operadores realizaron las maniobras correspondientes para liberar la zona.

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Tras la valoración médica, se informó que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones de gravedad, aunque algunos resultaron con golpes menores derivados del impacto.

Por fortuna, la situación no pasó a mayores y no fue necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, ambas unidades fueron retiradas del lugar y trasladadas a un corralón, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras la Guardia Nacional continuará con las diligencias y el procedimiento administrativo para determinar las circunstancias del accidente y deslindar las responsabilidades entre los conductores involucrados.