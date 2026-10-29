Hombre se habría negado a pagar la pensión de su hija en Kanasín: ahora enfrenta proceso penal

Marco Antonio A.P. fue imputado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, luego de que su expareja lo denunciara por no cumplir con el pago de la pensión alimenticia de su hija menor de edad.

Durante la audiencia inicial, realizada en el Centro de Justicia Oral de Kanasín, los fiscales de litigación formularon la imputación y solicitaron la vinculación a proceso del acusado. Sin embargo, este pidió que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo constitucional, por lo que la Juez de Control del Segundo Distrito concedió un receso y determinará posteriormente si existen elementos para vincularlo a proceso.

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De acuerdo con los datos expuestos por la Fiscalía en la causa penal 51/2026, el acusado y la denunciante estuvieron casados y tuvieron una hija, quien actualmente es menor de edad.

En 2019, la mujer promovió el divorcio y durante el procedimiento se estableció que el hombre debía pagar mil 600 pesos mensuales de manera temporal. Posteriormente, en 2024, el monto de la pensión alimenticia quedó fijado en 3 mil 880 pesos.

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No obstante, la denunciante señaló el presunto incumplimiento de esta obligación, situación que dio origen al proceso penal contra Marco Antonio A.P.

Mientras se resuelve su situación jurídica, la autoridad judicial impuso al acusado diversas medidas cautelares, ya que deberá acudir a firmar periódicamente ante la autoridad correspondiente, presentar una garantía económica, abstenerse de salir del estado sin autorización judicial y permanecer bajo el cuidado y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares durante el tiempo que dure el proceso.