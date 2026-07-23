Anuncian cierre de calles por La Guelaguetza 2026 en Cancún: Conoce la fecha y vías alternas

Con motivo de la Calenda de la Guelaguetza Cancún 2026, autoridades municipales implementarán este viernes 24 de julio un operativo especial de vialidad que contempla el cierre parcial de la avenida Uxmal, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y asistentes durante el tradicional recorrido.

De acuerdo con la Dirección de Tránsito, el dispositivo se llevará a cabo de las 19:00 a las 00:00 horas, periodo en el que permanecerá cerrado un sentido de la circulación sobre la avenida Uxmal, desde su cruce con la avenida Tulum hasta la avenida Yaxchilán, para continuar posteriormente sobre esta última vialidad hasta la calle Gladiolas.

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Las autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones, utilizar vías alternas y respetar la señalización colocada en la zona, con el fin de evitar contratiempos durante el desarrollo del evento.

Asimismo, pidieron a la ciudadanía seguir en todo momento las indicaciones del personal de Tránsito, que estará a cargo de agilizar la circulación y brindar apoyo tanto a conductores como a peatones.

La Calenda de la Guelaguetza es una de las actividades más representativas de esta festividad, en la que contingentes recorren las calles acompañados de música, danzas tradicionales y trajes típicos de Oaxaca, como parte de la promoción de la riqueza cultural y las tradiciones mexicanas en Cancún.