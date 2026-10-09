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“Fiesta del Taco” en Cancún: Conoce la fecha, horarios y cierre de avenidas

Debido a la edición, algunas calles y avenidas cerrarán de manera temporal, por lo que se ha recomendado a la población de conocer las fechas y horarios de los cierres.

Por Redacción Por Esto!

9 de oct de 2026

1 min

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El evento comenzará a partir de las 11:00 pm
El evento comenzará a partir de las 11:00 pm / Especial

Para este mes de octubre en la ciudad de Cancún se llevará a cabo la Fiesta del Taco en la avenida Yaxchilán y avenida Nader y se contará con varias opciones de entretenimiento para todos los asistentes.

La edición será este sábado 10 de octubre a partir de las 5:30 pm en donde se podrá disfrutar del Taco Social Run, una carrera con banda en vivo, música de varios géneros y mucho más.

Aquellos que desean inscribirse deberán realizarlo por medio de las redes sociales de las taquerías participantes.

¿Qué calles y avenidas cerrarán?

Los cierres viales que el Ayuntamiento de Benito Juárez confirmó por medio de redes sociales es de la Av. Yaxchilán este sábado 10 y domingo 11 de octubre de 5:30 a 11:00 pm.

Aunque el cierre vial iniciará este viernes 9 de octubre a partir de las 9:00 pm, desde la calle Jazmines hasta el retorno Gladiolas.

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