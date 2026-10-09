“Fiesta del Taco” en Cancún: Conoce la fecha, horarios y cierre de avenidas

Para este mes de octubre en la ciudad de Cancún se llevará a cabo la Fiesta del Taco en la avenida Yaxchilán y avenida Nader y se contará con varias opciones de entretenimiento para todos los asistentes.

La edición será este sábado 10 de octubre a partir de las 5:30 pm en donde se podrá disfrutar del Taco Social Run, una carrera con banda en vivo, música de varios géneros y mucho más.

Aquellos que desean inscribirse deberán realizarlo por medio de las redes sociales de las taquerías participantes.

¿Qué calles y avenidas cerrarán?

Los cierres viales que el Ayuntamiento de Benito Juárez confirmó por medio de redes sociales es de la Av. Yaxchilán este sábado 10 y domingo 11 de octubre de 5:30 a 11:00 pm.

Aunque el cierre vial iniciará este viernes 9 de octubre a partir de las 9:00 pm, desde la calle Jazmines hasta el retorno Gladiolas.