¡Atención! Cerrarán parte de la avenida José López Portillo por el Hanal Pixán: ¿a qué hora inicia y hasta cuándo?

La circulación vehicular en una parte de la avenida José López Portillo, en Puerto Juárez, será cerrada a partir de las 9:00 horas de este miércoles 28 de octubre, debido a los trabajos de montaje y logística de los festejos del Hanal Pixán 2026.

La Policía Cancún informó que el cierre abarcará el tramo comprendido entre la calle 45 y el Kiosco Verde, como parte de un dispositivo especial de seguridad vial para facilitar la movilidad y prevenir incidentes durante la preparación del evento.

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Como medida alterna, se habilitará la doble circulación en la avenida Benito Juárez para permitir el tránsito vehicular en la zona.

De acuerdo con el aviso, los cambios viales permanecerán vigentes hasta el martes 3 de noviembre, cuando concluyan las labores de desmontaje.

Ante estas modificaciones, las autoridades recomendaron a la ciudadanía anticipar sus traslados, atender las indicaciones de los agentes de Tránsito y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.