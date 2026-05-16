Tras meses de quejas, CAPA repara mega desfonde que desperdició agua en Chetumal

Luego de al menos seis meses de reportes y quejas vecinales, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) inició los trabajos para reparar un desfonde de grandes dimensiones en la calle Esteban B. Calderón, entre Luis Moya y Heriberto Jara, en Chetumal. La situación era originada por una fuga que ocasionó el desperdicio de miles de litros de agua potable y afectaciones directas a los habitantes de la zona.

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Vecinos del sector señalaron que el problema representaba un riesgo constante para peatones, automovilistas y motociclistas, además de provocar baja presión e incluso desabasto del servicio en los predios cercanos. Los inconformes cuestionaron que la paraestatal tardara meses en atender el desperfecto, el cual presuntamente se derivó de trabajos de pavimentación efectuados el año pasado.

La residente afectada Laura Castro indicó que el hoyanco se convirtió en un peligro para quienes transitan diariamente por el área, mientras que Joaquín Tenrreiro, empleado de una tienda de abarrotes cercana, consideró necesario que CAPA atienda con mayor rapidez este tipo de reportes, especialmente cuando existen riesgos para la población. Añadió que, debido al tamaño del hundimiento, la circulación vehicular permaneció parcialmente cerrada durante varios meses, complicando el tránsito en el sector.

Por su parte, la ciudadana Concepción Ramírez expresó que los habitantes permanecerán atentos al desarrollo de la obra para evitar que quede inconclusa o presente nuevas fallas, debido a los antecedentes de otros trabajos deficientes realizados en la capital del estado.

Durante un recorrido por el lugar, se observó maquinaria y personal laborando en la sustitución de la tubería dañada, así como en acciones para rehabilitar el pavimento afectado. Hasta el momento no se ha informado el monto de inversión destinado a la reparación; sin embargo, los vecinos esperan que las labores permitan restablecer por completo la circulación y el suministro de agua de manera pronta.

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JGH