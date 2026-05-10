Madres solteras y trabajadoras enfrentan un Día de las Madres sin festejo en Cancún

No todas las madres podrán disfrutar de un 10 de mayo idealizado. Amas de casa, madres solteras, trabajadoras y aquellas que viven al día ven con dificultad esta fecha; en el peor de los casos, ni siquiera contemplan recibir un detalle especial. Para ellas, este domingo será una jornada más de labor para ganarse el pan, enfrentándose solas al mundo como ya es costumbre.

Resulta contrastante que, aunque se dedique un solo día a reconocer a quienes dan la vida y cuidan el seno del hogar, muchas sean olvidadas por sus entornos cercanos. Ya sea por abandono familiar o por tragedias personales, estas fechas no representan alegría, sino la continuidad de una rutina marcada por la vulnerabilidad y el esfuerzo silente.

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Alessa, por ejemplo, tendrá que trabajar este domingo. Debido a ello, aprovechó la tarde del sábado para acudir con su hija a las playas de Cancún. Tras separarse del padre de la menor por problemas maritales, ella ha asumido la responsabilidad absoluta del hogar. Su empleo como oficinista en un corporativo le permite únicamente los sábados para pasar momentos de calidad con su pequeña.

"Será mi primer día de las madres completamente sola porque el papá de mi hija ya no está con nosotras, y así lo prefiero. Mis padres se encuentran en Ciudad de México y no podrán venir. De hecho, este 10 de mayo debo laborar porque no nos dieron el día; pese a que saben que soy mamá, me afectó el hecho de tener todavía el estatus de casada", refirió Alessa.

En otros puntos de la urbe, el panorama es similar. En el centro se observaba a mujeres trabajadoras esperando el transporte de personal bajo el intenso sol del mediodía. Asimismo, mujeres procedentes de Chiapas que llegan al Caribe Mexicano en busca de oportunidades, permanecen con sus hijos en brazos o sujetos a la espalda con sarapes, pidiendo apoyo en los semáforos o cargando pesadas bolsas de artesanías. Para ellas, la necesidad de mantener a su pequeña familia anula cualquier posibilidad de festejo.

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Otras madres, como Teresa, enfrentan el vacío dejado por la pérdida. Su hijo, Clemente, falleció durante la contingencia sanitaria y, tras más de cinco años, el dolor persiste. Ella menciona que el consuelo quizá llegue el día que se reúna con él, quien era su mayor apoyo. "No tendría nada que celebrar. Sus sorpresas eran sencillas, pero las hacía con un amor que yo sentía en mi corazón; ahora ya no es así", confesó.

Ante las adversidades, algunas mujeres optarán por celebrar en soledad, preparándose algo simbólico para otorgarse el valor y respeto que merecen. Ante un entorno que a veces las ignora, ellas mismas buscan reconocer su propia fortaleza para no hacer de menos este 10 de mayo.