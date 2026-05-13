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¡Precaución! Cierran calles en el Centro de Mérida hoy miércoles 13 de mayo

El incendio en el Mercado de Artesanías “Bazar García Rejón” del Centro Histórico de Mérida provocó cierre de calles de forma temporal.

Por Redacción Por Esto!

13 de may de 2026

1 min

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Las calles del Centro de Mérida serán reabiertas en las próximas horas
Las calles del Centro de Mérida serán reabiertas en las próximas horas / Víctor Lara

Debido al incendio registrado en el Mercado de Artesanías “Bazar García Rejón” del Centro Histórico de Mérida, se han cerrado vialidades mientras se realizan las diligencias a cargo de las autoridades estatales y municipales.

La Coordinación de Protección Civil Yucatán (Procivy) informó que las operaciones se realizan en coordinación con Bomberos junto con demás elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal.

Por esta razón, se han tenido que cerrar calles en el Centro Histórico de Mérida de forma temporal y se prevé que sean reabiertas en las próximas horas.

Se mantiene hasta el momento, el cierre de circulación de sur a norte en la calle 60 por 65, así como de oriente a poniente en la calle 65 por 60.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida indicó que el incendio fue controlado alrededor de las 8:20 de la mañana gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia.

Según los reportes preliminares, no hubo personas heridas y tampoco se reportan afectaciones a otros negocios ni a las oficinas ubicadas en el edificio del mercado.

Las autoridades señalaron que esto fue clave debido a que la mayoría de los establecimientos aún no abrían al público cuando comenzó el fuego.

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