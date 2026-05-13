Pagos Bienestar 2026: ¿Quiénes cobran hoy 13 de mayo en Quintana Roo?

Los beneficiarios de los Programas Bienestar recibirán hoy viernes 8 de mayo sus depósitos en sus tarjetas acorde al programa en el que estén registrados.

Los depósitos iniciaron el 4 y finalizarán hasta el 27 de este mismo mes, aunque dependiendo de la letra del primer apellido se cuenta una fecha específica para recibir la ayuda económica.

¿Quiénes cobran hoy el pago del Bienestar mayo - junio 2026? Según su letra de apellido

Los beneficiarios que recibirán su pago son aquellos que tengan las letras H,I, J, K en su primer apellido.

Noticia Destacada Pagos Bienestar 2026: ¿Quiénes cobran hoy 12 de mayo en Quintana Roo?

¿Qué programas del Bienestar depositan pago hoy 8 de mayo?

Pensión Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Personas con Discapacidad

Programa Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

¿Cómo y dónde consulto con mi CURP si me toca pago?

Para consultar el día del pago, se deberá acceder a la página gob.mx/bienestar en donde se encuentra el apartado "Consulta con tu CURP Bimestre: Mayo-Junio".

En la siguiente ventana aparecerá un apartado en donde se indica el ingreso de la CURP, una vez dando clic, se brindará la información.

🙋🏽‍♀️🙋🏽‍♂️ Amig@s, les recordamos que continúan realizándose los depósitos de los pagos de las #PensionesBienestar 💳 y de los programas #MadresTrabajadoras y #SembrandoVida.



El pago se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido.

📲 Consulta más información en… pic.twitter.com/dPJYPlpl4g — Mara Lezama (@MaraLezama) May 8, 2026

Calendario de pagos del Bienestar, periodo mayo - junio