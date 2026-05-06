Hallan bolsas con presunto material quirúrgico contaminado en parque de la SM 4 de Cancún

Vecinos de la Supermanzana 4, zona en donde han ocurrido diversos hechos delictivos de alto impacto, se alarmaron por la presencia de al meno 30 bolsas con material quirúrgico presuntamente contaminado en el parque, ubicado a unos pasos de la primaria “Eleuterio LLanez” y el preescolar “Alfonso Reyes”.

Tras reportes a las autoridades a través de los números de emergencia, los vecinos del lugar informaron que arribó una patrulla de la policía municipal, pero se retiró.

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Personal de seguridad de un fraccionamiento ubicado frente al lugar de los hechos afirmaron que, al llegar a su centro de trabajo, a las 7 de la mañana, las bolsas ya estaban en el parque, por lo que presumieron que fue en el transcurso de la madrugada cuando las fueron a tirar.

El tanto, el director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Quintana Roo, Jaime Torres Viveros informó que personal de la dependencia realizaría una verificación en el sitio a fin de evaluar el material, ver en qué condiciones está para determinar qué procede, ante la alarma de los vecinos de posibles productos contaminados.

Los habitantes de esa zona, solicitaron la presencia de las autoridades ante el temor del contenido de las bolsas, al recordar que en ésta Supermanza han ocurrido diversos hechos de alto impacto que han movilizado a las autoridades y a la comunidad.

Entre ellos mencionaron violencia familiar, cuando el año pasado ex elemento de la Guardia Nacional asesinó a su pareja, Sonia Vianey, en presencia de sus hijos, lo que llevó a la detención del agresor y a la intervención de los servicios de emergencia.

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Otro incidente relacionado con el robo de vehículos, se registraron detonaciones de armas de fuego, lo que activó el Código Rojo en la ciudad.

Un caso de feminicidio involucró asesinato de una mujer en su domicilio, lo que resultó en la detención de su pareja, un exmilitar. Robos violentos con armas en viviendas en donde solo habitaban mujeres.

Estos eventos reflejan la gravedad de la violencia familiar y la necesidad de atención y apoyo a las víctimas y sus familias. La comunidad y las autoridades continúan trabajando para abordar estos problemas y promover la seguridad en la zona.