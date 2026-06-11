Dueño de taquería en Cancún acusa a dos hombres de hacerse pasar por periodistas para no pagar

Durante la madrugada de ayer, en una taquería ubicada en la Supermanzana 200 de la ciudad, dos hombres fueron acusados por el dueño del establecimiento de presuntamente intentar evadir el pago de su consumo, argumentando que eran periodistas y que podían recibir alimentos gratuitos a cambio de promoción.

De acuerdo con la versión compartida por el comerciante, el incidente ocurrió en el fraccionamiento Haciendas del Caribe, cuando ambos individuos llegaron al negocio a bordo de un vehículo Chevrolet Camaro negro. Desde su arribo, según relataron empleados del lugar, los sujetos mantuvieron una conducta escandalosa que alteró la tranquilidad del establecimiento, además de presentar aparentes signos de intoxicación por alcohol y, posiblemente, otras sustancias.

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A pesar de esta situación, el personal optó por atenderlos como a cualquier otro comensal. Los clientes permanecieron varios minutos en el sitio, donde consumieron distintos alimentos y bebidas. No obstante, la controversia comenzó al momento de cubrir la cuenta.

Según el propietario, los visitantes aseguraron dedicarse al periodismo y plantearon que, en vez de pagar, podían promocionar el negocio mediante sus plataformas o canales de difusión. La propuesta fue rechazada por el empresario, quien les solicitó liquidar el monto correspondiente a lo consumido.

Lejos de cumplir con el pago de inmediato, los señalados se levantaron de la mesa y se dirigieron al auto en el que habían llegado, presuntamente con la intención de retirarse sin saldar la cuenta. La maniobra fue advertida por trabajadores del establecimiento y algunos comensales, quienes salieron para evitar que abandonaran el lugar.

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Fue entonces cuando el altercado escaló. Conforme a los testimonios recabados, ambos hombres comenzaron a grabar videos con sus teléfonos celulares, afirmando sentirse intimidados y tratando de documentar la situación. El propietario, por su parte, también decidió registrar lo ocurrido en video y realizar una llamada al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

El ambiente permaneció tenso durante varios minutos mientras ambas partes intercambiaban señalamientos. Finalmente, al percatarse de que el comerciante mantenía su exigencia e incluso había solicitado apoyo policial, los individuos accedieron a cubrir el importe.