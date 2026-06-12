Enjambre de abejas retrasa despegue de avión de Delta Air Lines en el Aeropuerto de Cancún

Lo que parecía una operación aérea rutinaria en el Aeropuerto Internacional de Cancún terminó convirtiéndose en una escena poco común cuando un enjambre de abejas se posó sobre una de las alas de un avión Boing 737 de Delta Air Lines, provocando un retraso de más de 40 minutos antes del despegue.

El incidente ocurrió mientras la aeronave se preparaba para iniciar su vuelo hacia Estados Unidos. Imágenes compartidas por pasajeros y usuarios de redes sociales mostraron a cientos de abejas agrupadas sobre la superficie del ala, llamando la atención tanto de viajeros como del personal aeroportuario.

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El personal de tierra evaluó la situación con precaución mientras los pasajeros permanecían a bordo.

Tras la demora , la situación fue atendida sin riesgos para los pasajeros ni para la tripulación y se resolvió con un poco de velocidad durante el despegue, lo que permitió dispersar al enjambre y liberar el ala para continuar con la operación.

En tanto, personal de la empresa concesionaria Aeropuertos del Sureste (Asur) informaron que, ante el incidente, acudieron a evaluar la situación bomberos de propia empresa, quienes finalmente no intervinieron.

De acuerdo a personal de Asur, el incidente es inusual por lo que no se tiene registro de otro evento de este tipo ocurrido recientemente.

Según especialistas, este tipo de comportamientos suele ocurrir cuando una abeja reina se posa temporalmente en una superficie y el resto de la colonia la sigue, formando un grupo compacto mientras busca un nuevo lugar para establecerse.

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Aunque los retrasos en el aeropuerto de Cancún suelen estar relacionados con condiciones meteorológicas, tráfico aéreo o cuestiones operativas, este caso destacó por tratarse de una causa completamente inusual que rápidamente se volvió viral en internet. El aeropuerto mantiene una intensa actividad aérea con conexiones nacionales e internacionales, particularmente hacia Estados Unidos y Canadá.

El episodio concluyó sin mayores contratiempos y dejó una de las imágenes más curiosas de la jornada aérea en el Caribe mexicano, donde por unos minutos las protagonistas no fueron las aeronaves ni los pasajeros, sino un grupo de abejas que decidió hacer una inesperada escala sobre un avión comercial.