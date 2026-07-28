¿Tiburones en el Centenario de Mérida? Lo que se sabe sobre los nuevos habitantes del zoológico

Quienes han recorrido recientemente el Zoológico del Centenario de Mérida podrían llevarse una sorpresa al observar que el lago tiene nuevos habitantes.

Se trata de cinco tiburones de agua dulce, una incorporación que ha despertado la curiosidad de las familias debido a su nombre y apariencia, aunque no representan el mismo tipo de animal que habita en el mar.

La llegada de estos ejemplares forma parte de las acciones de renovación del lago impulsadas por el Ayuntamiento de Mérida, con el objetivo de enriquecer la experiencia de los visitantes y fortalecer la educación ambiental dentro del parque.

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¿Qué se sabe sobre los tiburones de agua dulce del Centenario?

El director de Servicios Públicos Municipales, Luis Jorge Montalvo Duarte, informó que el lago del Zoológico del Centenario alberga cinco tiburones de agua dulce, los cuales aún son juveniles.

Debido a su tamaño actual, pueden pasar desapercibidos entre la vegetación y el agua del lago. Sin embargo, conforme crezcan, serán más fáciles de observar por quienes visiten este tradicional espacio recreativo de Mérida.

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El funcionario explicó que estos peces pueden alcanzar hasta un metro y medio de longitud en su etapa adulta, por lo que se convertirán en uno de los principales atractivos del lago.

¿Son tiburones marinos?

Aunque comúnmente se les conoce como "tiburones de agua dulce", estos animales no son tiburones marinos.

En realidad, pertenecen a una especie de pez de agua dulce que recibe ese nombre debido a la forma de su cuerpo, su aleta dorsal y su manera de desplazarse, características que recuerdan a los tiburones que viven en los océanos.

Esto significa que los ejemplares fueron seleccionados para habitar un ambiente completamente dulce, como el lago del Zoológico del Centenario.