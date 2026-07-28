Plan Kukulkán: Defensa desplegó más de 20 mil militares y 25 aeronaves durante el Mundial 2026

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a 20 mil 734 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional como parte del Plan Kukulkán, estrategia de seguridad implementada durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, presentó el balance este martes 28 de julio durante la entrega de reconocimientos al personal que participó en el operativo. El evento se realizó en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, y fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El general sostuvo que la coordinación entre dependencias federales, gobiernos estatales y autoridades municipales permitió que los partidos y actividades relacionadas con el torneo se desarrollaran en un ambiente de orden.

México recibió 13 partidos, 17 selecciones nacionales y siete centros de entrenamiento durante la competencia. El Plan Kukulkán reunió las capacidades de más de 20 dependencias federales bajo un modelo de prevención, inteligencia, reacción y protección civil.

¿Cuántos elementos y vehículos desplegó Defensa en el Mundial?

Trevilla Trejo detalló que la dependencia utilizó mil 474 vehículos y 25 aeronaves de la Fuerza Aérea, además de sistemas para detectar y neutralizar drones.

Noticia Destacada Plan Kukulkán movilizó a más de 124 mil elementos para proteger el Mundial 2026 en México

El equipo también incluyó dispositivos para identificar agentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos. Estas capacidades fueron distribuidas en las ciudades sede y en puntos considerados estratégicos.

En conjunto con las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, el despliegue alcanzó aproximadamente 124 mil elementos.

El operativo brindó protección a dos mandatarios, 15 funcionarios extranjeros y 17 delegaciones deportivas. También cubrió siete aeropuertos, 14 hoteles, 10 centros de entrenamiento, tres festivales para aficionados, tres estadios y las rutas oficiales utilizadas por la FIFA.

¿Cómo se organizó el Plan Kukulkán?

La Secretaría de la Defensa participó en la estrategia desde el 17 de enero de 2025 y mantuvo sus operaciones hasta el 19 de julio de 2026.

Para atender las ciudades anfitrionas se integraron tres fuerzas de tarea conjuntas: Quetzalcóatl, en la Ciudad de México; Tláloc, en Guadalajara, y Huitzilopochtli, en Monterrey.

También se establecieron agrupamientos conjuntos en Cancún, Quintana Roo; Pachuca, Hidalgo, y Tijuana, Baja California, debido a que estas ciudades funcionaron como sedes alternas y recibieron selecciones o actividades vinculadas con la competencia.

La Defensa encabezó la conducción operativa del plan y coordinó acciones con la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, fiscalías, policías locales, Protección Civil y servicios de salud.

¿Qué legado dejó el operativo de seguridad del Mundial?

Ricardo Trevilla afirmó que el Plan Kukulkán permitió integrar capacidades, utilizar de mejor manera los recursos y establecer mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

El funcionario destacó que la seguridad es un elemento necesario para el desarrollo económico, la convivencia y el funcionamiento de las instituciones.

La estrategia también dejó protocolos, personal capacitado y esquemas de comunicación que podrán emplearse en futuros eventos o situaciones de emergencia. El Gobierno federal señaló previamente que estas capacidades permanecerán como parte del fortalecimiento institucional del país.

Trevilla Trejo reconoció a las mujeres y hombres que participaron en el operativo y aseguró que su labor permitió mostrar a México como un país capaz de organizar acontecimientos internacionales y proteger a visitantes nacionales y extranjeros.

IO