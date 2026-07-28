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Trabajador de empresa del Tren Maya muere tras choque de tractocamión en la vía Mérida–Cancún

El remolque de una camioneta de apoyo fue impactado mientras una cuadrilla retiraba señalamiento vial; tres trabajadores más resultaron lesionados.

Por Redacción Por Esto!

28 de jul de 2026

1 min

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Trabajador de contratista del Tren Maya fallece en accidente sobre la Mérida–Cancún
Trabajador de contratista del Tren Maya fallece en accidente sobre la Mérida–Cancún / Cortesía

Una jornada de trabajo terminó en tragedia la mañana de este martes sobre la carretera federal Mérida–Cancún, donde un trabajador de una empresa contratista del Tren Maya perdió la vida y otros tres resultaron lesionados tras un accidente en el que estuvo involucrado un tractocamión.

Según la información disponible, la cuadrilla realizaba labores de retiro de señalamiento vial cuando una camioneta de apoyo con remolque permanecía detenida sobre la vía.

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En ese momento, un tractocamión que transitaba con dirección a Cancún presuntamente perdió el control, se impactó contra el remolque y posteriormente salió del camino. La fuerza del choque proyectó el remolque hacia los trabajadores que se encontraban en la zona de maniobras.

El trabajador que sufrió las lesiones más graves falleció en el lugar, mientras que tres de sus compañeros fueron atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital.

Uno de ellos presentó un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que su estado de salud es considerado delicado y permanece bajo observación médica.

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Tras el percance, elementos de seguridad y personal ministerial acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades iniciaron la investigación del caso con el propósito de establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades derivadas del hecho.

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