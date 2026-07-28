Lluvias intensas amenazan a 10 estados; Huracán Genevieve categoría 4 refuerza el temporal

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reforzó las acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias intensas en distintas regiones de México y los efectos del Huracán Genevieve, que permanece como categoría 4 en el océano Pacífico.
Autoridades federales, estatales y municipales realizan recorridos en zonas vulnerables, limpieza de cunetas y pasos de agua, difusión de alertas y revisión de inmuebles que podrían funcionar como refugios temporales.
Las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, crecimiento de ríos y arroyos, deslaves y afectaciones en carreteras. La CNPC pidió atender los avisos de las autoridades locales y evitar cruzar corrientes de agua, debido a que pueden arrastrar personas y vehículos.
¿En qué estados se esperan lluvias intensas?
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias muy fuertes con acumulados puntuales intensos en el suroeste de Jalisco, Colima, el suroeste de Michoacán, el norte y este de Guerrero, así como el oeste de Oaxaca.
También se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes en el oeste y sur de Nayarit, el sur de Morelos, el suroeste de Puebla y el sur de Chiapas.
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Para Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz se prevén chubascos acompañados por lluvias fuertes.
En otras entidades, como Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, habrá intervalos de chubascos. Las lluvias aisladas podrían presentarse en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tabasco.
¿Dónde se encuentra el huracán Genevieve?
El Huracán Genevieve continúa como categoría 4 y se localiza a unos 830 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Aunque el sistema permanece lejos de las costas mexicanas, sus desprendimientos nubosos aumentan la probabilidad de lluvias fuertes y muy fuertes en el occidente del país. Protección Civil y el SMN mantienen vigilancia sobre su trayectoria y posible evolución.
La temporada de ciclones de 2026 podría registrar entre 18 y 21 sistemas en el océano Pacífico, por lo que las autoridades mantienen activo el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales.
¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?
La CNPC aconsejó permanecer en lugares seguros durante las tormentas y reducir los desplazamientos. La población debe mantenerse alejada de ríos, arroyos, laderas, postes, árboles, anuncios publicitarios y construcciones inestables.
A los automovilistas se les pidió reducir la velocidad, encender las luces intermitentes y conservar una distancia amplia. Si la lluvia o la niebla impiden la visibilidad, deben detenerse en un lugar firme y elevado.
En las viviendas se recomienda limpiar azoteas, coladeras y bajantes, asegurar objetos sueltos y desconectar aparatos durante las tormentas eléctricas. También es necesario preparar una mochila de emergencia con documentos, agua, alimentos, linterna, radio, pilas y botiquín.
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