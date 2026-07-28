Lluvias intensas amenazan a 10 estados; Huracán Genevieve categoría 4 refuerza el temporal

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reforzó las acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias intensas en distintas regiones de México y los efectos del Huracán Genevieve, que permanece como categoría 4 en el océano Pacífico.

Autoridades federales, estatales y municipales realizan recorridos en zonas vulnerables, limpieza de cunetas y pasos de agua, difusión de alertas y revisión de inmuebles que podrían funcionar como refugios temporales.

Las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, crecimiento de ríos y arroyos, deslaves y afectaciones en carreteras. La CNPC pidió atender los avisos de las autoridades locales y evitar cruzar corrientes de agua, debido a que pueden arrastrar personas y vehículos.

¿En qué estados se esperan lluvias intensas?

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias muy fuertes con acumulados puntuales intensos en el suroeste de Jalisco, Colima, el suroeste de Michoacán, el norte y este de Guerrero, así como el oeste de Oaxaca.

También se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes en el oeste y sur de Nayarit, el sur de Morelos, el suroeste de Puebla y el sur de Chiapas.

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Para Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz se prevén chubascos acompañados por lluvias fuertes.

En otras entidades, como Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, habrá intervalos de chubascos. Las lluvias aisladas podrían presentarse en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tabasco.

¿Dónde se encuentra el huracán Genevieve?

El Huracán Genevieve continúa como categoría 4 y se localiza a unos 830 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Aunque el sistema permanece lejos de las costas mexicanas, sus desprendimientos nubosos aumentan la probabilidad de lluvias fuertes y muy fuertes en el occidente del país. Protección Civil y el SMN mantienen vigilancia sobre su trayectoria y posible evolución.

La temporada de ciclones de 2026 podría registrar entre 18 y 21 sistemas en el océano Pacífico, por lo que las autoridades mantienen activo el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC llama a la población a mantener medidas preventivas por efectos de lluvias en varias zonas del país.



🔗 https://t.co/EdDWPPcAOf pic.twitter.com/wo5qGFSvEX — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 28, 2026

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?

La CNPC aconsejó permanecer en lugares seguros durante las tormentas y reducir los desplazamientos. La población debe mantenerse alejada de ríos, arroyos, laderas, postes, árboles, anuncios publicitarios y construcciones inestables.

A los automovilistas se les pidió reducir la velocidad, encender las luces intermitentes y conservar una distancia amplia. Si la lluvia o la niebla impiden la visibilidad, deben detenerse en un lugar firme y elevado.

En las viviendas se recomienda limpiar azoteas, coladeras y bajantes, asegurar objetos sueltos y desconectar aparatos durante las tormentas eléctricas. También es necesario preparar una mochila de emergencia con documentos, agua, alimentos, linterna, radio, pilas y botiquín.

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