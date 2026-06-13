Gasolineras de Benito Juárez incumplen acuerdo federal de precios

Mientras el Gobierno Federal mantiene un acuerdo con empresarios del ramo para que el costo de la Magna no supere los 24 por litro, en la ciudad, la realidad es distinta debido a que varios establecimientos comercializan el combustible por encima de los 25, una situación constatada en un recorrido y sondeo realizados por POR ESTO!

La revisión evidenció que varias gasolineras de la ciudad ofrecen el producto regular entre los 25.24 y los 25.29 por unidad, lo que representa hasta 1.29 por encima de la meta establecida en el Pacto Nacional para la Estabilización, mientras que otros negocios se mantienen al límite cobrando 24.99.

Entre los expendios con las tarifas más altas aparecen locales ubicados en avenidas de gran circulación como Chichén Itzá, Bonampak, Kabah, Huayacán, Andrés Quintana Roo, José López Portillo, Niños Héroes y la Zona Hotelera, donde el carburante alcanza el tope de 25.29.

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El abuso se concentra en corredores de alta circulación como las avenidas Kabah, Bonampak, Andrés Quintana Roo, Leona Vicario y los accesos al centro y la Zona Hotelera, donde la gran mayoría de las estaciones coinciden en fijar el costo máximo de 25.29 por litro.

En las inmediaciones de la avenida Kabah y áreas céntricas, los abusos quedaron registrados en Carburantes del Caribe de la manzana 1, la estación La Isla de la Supermanzana 38, Servicio Caimanes en la Región 226 e Inmobiliaria Arco Kabah en la Supermanzana 317.

Sobre el eje de la avenida Bonampak, el golpe al bolsillo se localiza en la estación Los Alpes de la Supermanzana 51, el establecimiento Puerto Cancún en la 3 y la Gasolinería Cimarrón ubicada en la 68, donde el hidrocarburo oscila entre los 25.26 y los 25.28 por unidad.

Hacia las regiones y colonias populares del norte de la ciudad, los puntos con la tarifa máxima son Estación Talleres en la Región 210, Gasolinería Manantial en la avenida Leona Vicario, Inmobiliaria Claveles en la 234 y las dos sucursales de Caribe Real en las Supermanzanas 215 y 17.

El panorama de encarecimiento se extiende a las Supermanzanas 200, 244, 248, 260 y 299, donde operan los negocios Norponiente, Los Avellanos en la carretera federal e Inmobiliaria Santa Blanca, junto con los establecimientos Eusreka y Koh ubicados sobre Heriberto Castillo y el boulevard Lago Victoria.

La afectación a los usuarios cierra en vialidades principales con los registros de Luma Gasolinerías en la avenida Tulum, Servicio Rimatove en la Supermanzana 50 sobre la Andrés Quintana Roo y Servicio Villa Rica en la Región 18 sobre la Juárez.

De acuerdo con el portal Gasolina México, plataforma que actualiza diariamente los tabuladores, la coincidencia en estas tarifas confirma una tendencia generalizada en la ciudad más que casos aislados de abusos en el sector.

Incluso en este escenario de anomalías, algunos establecimientos sí respetan el compromiso nacional, registrando los costos más bajos en 23.49 en una sucursal de Servicios de Abastecedora Suzuka.

Para un automovilista que llena un tanque de 50 litros, esta variación representa un gasto extra cercano a los 64 por cada carga general, una cifra que impacta de manera directa el bolsillo de los trabajadores locales.

Economía local

Este incumplimiento ocurre en un contexto en el que Quintana Roo se ha mantenido de manera recurrente entre las entidades con los combustibles más caros del país, debido a factores logísticos, gastos de transporte y la propia dinámica de consumo asociada a la actividad turística.

“Es un abuso y justo lo hicieron el día de la inauguración del Mundial. Por la euforia muchos ni cuenta se dieron”, indicó el conductor Juan Luis Uribe, al mostrar su descontento por esta situación.

“Están locos, solo unos meses respetaron el supuesto pacto nacional, ganó la Selección y nos fregaron a todos”, expresó un operador afectado.

“Dudo que las otras gasolineras respeten la tarifa acordada y si lo hacen es porque te dan litros de 800 mililitros”, señalaron por su parte dos transportistas de la localidad.

Para miles de trabajadores que utilizan diariamente su vehículo para trasladarse en Cancún, Puerto Morelos o la Riviera Maya, el insumo sigue representando una presión importante sobre el gasto familiar