Hallan 200 metros de redes y desechos en el manglar de la laguna Nichupté

Cascos de construcción, 200 metros de líneas de pesca enredadas en manglares, chalecos reflejantes, botellas de plástico y globos utilizados en fiestas a bordo de embarcaciones forman parte de los desechos localizados en la laguna Nichupté, una situación que genera preocupación por la contaminación que afecta a este ecosistema protegido del Caribe Mexicano.

La problemática fue expuesta por Jossy Zamora, directora de Eco Caribe, quien señaló que durante las jornadas de saneamiento y monitoreo ambiental realizadas en la zona lagunar se detectó una acumulación constante de basura entre la vegetación de manglar.

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Estas acciones se desarrollan de manera periódica en coordinación con la agrupación Go Kayak, especializada en recorridos y proyectos de conservación dentro de este sistema natural.

De acuerdo con la ambientalista, además de las limpiezas de arenales que se realizan de forma regular en el destino, también se efectúan recorridos en la laguna para retirar desperdicios y documentar los daños que enfrenta este entorno. Explicó que los manglares son una especie protegida y cumplen una función fundamental para el equilibrio ecológico, al servir como refugio de fauna, barrera natural contra fenómenos meteorológicos y filtro de contaminantes.

Entre los materiales encontrados con mayor frecuencia destacan botellas de plástico tipo PET, envases de refrescos y agua, así como sandalias y otros artículos de uso cotidiano.

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Sin embargo, llamó la atención la presencia de equipo relacionado con la construcción del puente sobre la laguna Nichupté, ya que durante las labores de saneamiento fueron recuperados numerosos cascos de seguridad y chalecos fluorescentes utilizados por trabajadores de obra.

Según indicó, se desconoce si estos objetos fueron arrojados deliberadamente o si terminaron en el cuerpo de agua de manera accidental, pero su presencia es recurrente en distintos puntos del sistema lagunar.

Otro de los desechos detectados corresponde a globos inflados con helio utilizados en celebraciones realizadas a bordo de embarcaciones turísticas y yates.

Estos artículos terminan desplazándose hasta las zonas de manglar, donde permanecen atrapados entre las raíces y vegetación. A ello se suma el hallazgo de aproximadamente 200 metros de líneas de pesca enredadas entre los humedales.

Jossy Zamora dio a conocer que estos materiales representan un riesgo para diversas especies, ya que forman algo parecido a una red o “telaraña” de plástico capaz de atrapar tortugas, aves y otros organismos que habitan o transitan por la laguna.

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La directora de Eco Caribe también señaló una situación contradictoria detectada durante las jornadas de saneamiento: la presencia de numerosos vasos de plástico con mensajes alusivos al cuidado ambiental, utilizados por hoteles y embarcaciones turísticas para servir bebidas a sus clientes, pero que terminan formando parte de la basura encontrada en el ecosistema.

Ante este panorama, la organización mantiene acciones enfocadas en la divulgación, educación y preservación de los ecosistemas.

Además de las jornadas de limpieza, desarrolla talleres gratuitos de sensibilización ambiental y actividades de responsabilidad sostenible dirigidas a empresas, con el objetivo de promover una reducción en la generación de residuos que terminan afectando áreas naturales como la laguna Nichupté.