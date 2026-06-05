Sargazo invade la Laguna Nichupté; difunden video de acumulación en el manglar

Una gran masa de sargazo ha ingresado a la Laguna Nichupté, donde se ha concentrado principalmente en zonas de manglar, según videos difundidos en plataformas digitales, esta problemática tiene al menos cuatro años; sin embargo, en este 2026 el fenómeno ha alcanzado una intensidad sin precedentes.

En un clip de aproximadamente dos minutos y medio se nota la acumulación del alga lo que representa un riesgo para las áreas de reproducción de diversas especies que habitan en las lagunas interiores, como langostas y otros organismos marinos.

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Desde una embarcación se observan cúmulos del alga que afectan de manera significativa los procesos reproductivos de la fauna local y al entrar en descomposición cambia de un tono verde a ocre, lo que indica su deterioro y posibles impactos negativos en el ecosistema.

A nivel regional, el sistema Sargassum Watch de la Universidad del Sur de Florida reportó que en mayo del 2026 el volumen de sargazo en el Atlántico y el Caribe alcanzó aproximadamente 40 millones de toneladas métricas, superando récords históricos del 2025. Los satélites estiman que cerca del 4% de la superficie oceánica está cubierta por esta macroalga, un nivel nunca antes registrado.

El fenómeno, activo desde abril con mayor intensidad en mayo y junio del 2026, se asocia a la expansión del Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una franja de algas pardas que se extiende desde África hasta América. Investigaciones del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida, en coordinación con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) confirman que la biomasa actual supera todos los registros desde que existen mediciones satelitales. Las autoridades advierten impactos ambientales, económicos y sanitarios debido a la descomposición del sargazo, que libera gases y contaminantes en zonas costeras.

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En Quintana Roo, el Centro de Monitoreo estatal informó que más del 50% de las playas están en semáforo rojo por el arribo masivo de sargazo. De las 140 vigiladas, 65 presentan afectación crítica, ya que el alga impacta al menos las primeras cinco millas náuticas. En la zona norte se reportan 34 arenales severamente afectados en municipios como Benito Juárez, Playa del Carmen y Tulum, mientras que en el sur se contabilizan 31, destacando Mahahual en el municipio Othón P. Blanco.

La situación genera una fuerte afectación en la actividad turística y económica, con playas parcialmente inutilizables y altos costos de limpieza y manejo ambiental.