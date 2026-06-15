¿Tembló en Cancún? Reportan supuesto sismo hoy 15 de junio

Usuarios y ciudadanos reportaron un nuevo sismo en la ciudad de Cancún, el cual se registró alrededor de las 12:37 pm de hoy lunes 15 de junio.

En el sitio del Centro Sismológico (EMSC) se registró el sismo en Cuba y Golfo de México alrededor de las 12:37 hora de Cancún, siendo de magnitud de 5.1, aunque no se ha confirmado en el caso de la local.

Autoridades locales informaron que no se han reportado afectaciones ni personas lesionadas tras el sismo, pero recomiendan a la población en realizar revisiones a sus viviendas y reportar de forma inmediata cualquier posible afectación.

🚨 De acuerdo con reportes preliminares, se registró un sismo de magnitud 4.9 localizado frente a las costas de Cuba, mismo que fue percibido en distintas zonas de #QuintanaRoo.



⚠️ Desde el primer momento hemos mantenido comunicación y coordinación con los distintos sectores y… pic.twitter.com/BWQTbtc2AQ — Mara Lezama (@MaraLezama) June 15, 2026

¿Cuándo tembló por última vez en Cancún?

El sismo anterior a este registrado hoy 15 de junio, ocurrió igualmente un lunes, en es este caso el 8, aunque a comparación de este, ciudadanos aseguraron no haberlo percibido.