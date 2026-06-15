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Quintana Roo / Cancún

¿Tembló en Cancún? Reportan supuesto sismo hoy 15 de junio

El sismo de 4.9 registrado encuba fue percibido en distintas zonas del estado de Quintana Roo, incluyendo Cancún.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

15 de jun de 2026

1 min

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Hasta el momento no se reportan daños ni afectaciones, y tampoco personas lesionadas.
Hasta el momento no se reportan daños ni afectaciones, y tampoco personas lesionadas. / Especial

Usuarios y ciudadanos reportaron un nuevo sismo en la ciudad de Cancún, el cual se registró alrededor de las 12:37 pm de hoy lunes 15 de junio.

En el sitio del Centro Sismológico (EMSC) se registró el sismo en Cuba y Golfo de México alrededor de las 12:37 hora de Cancún, siendo de magnitud de 5.1, aunque no se ha confirmado en el caso de la local.

Autoridades locales informaron que no se han reportado afectaciones ni personas lesionadas tras el sismo, pero recomiendan a la población en realizar revisiones a sus viviendas y reportar de forma inmediata cualquier posible afectación.

¿Cuándo tembló por última vez en Cancún?

El sismo anterior a este registrado hoy 15 de junio, ocurrió igualmente un lunes, en es este caso el 8, aunque a comparación de este, ciudadanos aseguraron no haberlo percibido.

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