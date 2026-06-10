Sismo en Cancún exhibió falta de protocolos de seguridad en plazas y comercios

El sismo registrado la tarde del lunes, con epicentro en Cuba, generó cuestionamientos ciudadanos sobre un tema que hasta hace poco parecía lejano para Quintana Roo: la preparación de la población y de los establecimientos ante movimientos telúricos.

Aunque las autoridades municipales y estatales activaron protocolos de revisión preventiva en edificios públicos, oficinas gubernamentales, hoteles y diversos inmuebles, ciudadanos consultados consideraron que aún hay importantes vacíos en materia de Protección Civil, especialmente en plazas comerciales y tiendas departamentales donde no hubo evacuación de personal ni de clientes.

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Durante el movimiento telúrico, cientos de personas realizaban compras o actividades cotidianas en centros comerciales de Cancún. Sin embargo, varios ciudadanos señalaron que en muchos establecimientos no se emitieron alertas, no hubo indicaciones claras al público y tampoco se realizaron evacuaciones preventivas.

“Cuando fue el simulacro sí sonaron las alertas en los teléfonos y todos sabíamos qué estaba pasando, pero ayer que fue real nadie avisó nada”, comentó José Luis Hernández, taxista de 48 años, quien se encontraba en una tienda ubicada en la avenida Talleres. “Es más, en el estacionamiento no existe ni siquiera la señalización de un punto de reunión en caso de contingencia”, añadió.

Evidenciaron que en varios comercios no están señalizadas las zonas de seguridad. / Liza Vera

Otros ciudadanos señalaron que la experiencia dejó en evidencia que muchas empresas privadas no cuentan con protocolos visibles para actuar durante un sismo, situación que genera incertidumbre entre trabajadores y clientes.

“En las oficinas de Gobierno sí desalojaron, en algunos hoteles también, pero en las tiendas la gente siguió comprando porque nadie les dijo qué hacer”, expresó María del Carmen Gómez, empleada administrativa de 35 años, quien participó en el sondeo realizado tras el movimiento telúrico.

Las opiniones coincidieron en que, aunque el movimiento no causó daños mayores, muchos no lo sintieron porque caminaban o conducían sus vehículos, pero consideraron que debe servir como una llamada de atención para fortalecer la cultura de prevención en una entidad que históricamente no ha enfrentado este tipo de fenómenos de manera frecuente. Así lo señaló Ricardo Pech May, comerciante de 42 años.

La madrugada de ayer se registró un nuevo temblor en la Península, de magnitud 3.6 en Yucatán, con epicentro en Chapab, a 11 kilómetros al norte de Ticul, y una profundidad de apenas cinco kilómetros, según datos del Servicio Sismológico Nacional, aunque fue imperceptible en Quintana Roo.

Llama la población a implementar o mejorar los sistemas de alerta / Liza Vera

Algunos ciudadanos incluso cuestionaron que gran parte de las medidas de emergencia suelen concentrarse en zonas turísticas, edificios públicos y oficinas gubernamentales, mientras que espacios de alta afluencia como supermercados y tiendas departamentales parecen carecer de protocolos claramente identificables para la población. Esa percepción fue compartida por Patricia Martínez Rodríguez, ama de casa de 51 años.

“Si los especialistas dicen que estos fenómenos podrían sentirse con mayor frecuencia, entonces todos los lugares donde se concentran personas deberían tener procedimientos claros, señalización y personal capacitado, pero creo que sólo lo hicieron en Plaza Las Américas”, señaló Ernesto Chan Tuz, trabajador del sector servicios de 29 años.

De hecho, algunos usuarios de redes sociales indicaron que uno de los techos de dicha plaza presentó una grieta; sin embargo, personal de seguridad y locatarios con varios años en el lugar aseguraron que la fisura tenía casi cinco años y precisamente el lunes fue resanada.

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Mientras las autoridades continuaban con las inspecciones para descartar afectaciones estructurales derivadas del sismo, ciudadanos consideraron que el episodio debe abrir el debate sobre la necesidad de ampliar y reforzar los protocolos de actuación en establecimientos privados, así como mejorar los mecanismos de alerta y comunicación para la población.

Para muchos, la principal lección que dejó el sismo no es únicamente la ausencia de daños, sino la evidencia de que Cancún aún tiene retos importantes en materia de prevención y respuesta ante emergencias que, hasta hace algunos años, parecían improbables en la región.