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Quintana Roo / Cancún

¿Tembló en Cancún? Sismo de 4.2 provocó evacuaciones en hoteles hoy 8 de junio

Cancunenses en redes sociales reportaron haber sentido un ligero movimiento durante la tarde de hoy lunes.

Por Erick Díaz

8 de jun de 2026

2 min

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Sismo en Cancún
Sismo en Cancún / Especial

Un sismo de magnitud 4.2 en la escala de Richter sorprendió la tarde de este lunes a habitantes de diversos sectores de la ciudad de Cancún, generando momentos de incertidumbre entre la población debido a que el movimiento telúrico fue perceptible en varias zonas habitacionales, fraccionamientos y complejos turísticos.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el temblor se sintió en regiones como la 230, 232, 235 y 237, así como en fraccionamientos como Corales, Paraíso Maya, Villas Otoch Paraíso y otros desarrollos habitacionales ubicados en distintos puntos de la ciudad. Asimismo, residentes y trabajadores de la Zona Hotelera y de la Zona Continental de Isla Mujeres confirmaron haber percibido el movimiento.

Se realizaron evacuaciones en la ciudad

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El fenómeno tomó por sorpresa a miles de personas, ya que Quintana Roo no es una región caracterizada por una alta actividad sísmica. A través de redes sociales, numerosos usuarios compartieron testimonios sobre cómo se movieron lámparas, ventanas y muebles al interior de viviendas, oficinas y edificios.

En la Zona Hotelera, donde se concentran algunos de los principales complejos turísticos del destino, varios hoteles activaron sus protocolos internos de seguridad y procedieron a evacuar de manera preventiva a huéspedes y trabajadores. Personal de Protección Civil y brigadas internas coordinaron las acciones para garantizar la seguridad de las personas y evitar cualquier incidente derivado del movimiento.

Turistas nacionales y extranjeros fueron trasladados temporalmente a áreas seguras mientras se realizaban inspecciones preliminares en las instalaciones. Algunos visitantes manifestaron su sorpresa ante el evento, aunque señalaron que las evacuaciones se llevaron a cabo de manera ordenada.

Hasta el momento, las autoridades municipales y estatales no han reportado personas lesionadas ni daños estructurales de consideración relacionados con el sismo. Tampoco se tiene registro del colapso de edificios, viviendas o infraestructura pública.

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Elementos de Protección Civil continúan realizando recorridos de supervisión en distintos puntos de la ciudad para descartar afectaciones y atender cualquier reporte ciudadano. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información no confirmada.

El movimiento telúrico generó alarma entre la ciudadanía; sin embargo, la rápida activación de los protocolos de seguridad permitió que la situación se mantuviera bajo control y sin consecuencias mayores hasta el cierre de esta edición.

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