Asaltan a feligreses de iglesia bautista de la Supermanzana 29 de Cancún

Un asalto fue cometido la noche de este miércoles en una iglesia bautista de la Supermanzana 29, en donde tres sujetos despojaron de sus pertenencias a 40 feligreses que se encontraban en una reunión.

Después del reporte del atraco, uno de los policías que circulaba en una motopatrulla y participaba en la búsqueda de los asaltantes, fue impactado por un automóvil y resultó lesionado en la avenida Andrés Quintana Roo, a la altura de la Supermanzana 95.

El robo con violencia generó momentos de alarma entre los asistentes, alrededor de las 20:30 horas e incluso, varias personas sufrieron crisis nerviosa, por lo que recibieron la atención de paramédicos.

Las primeras versiones señalaron que tres sujetos armados con pistolas ingresaron a la Primera Iglesia Bautista Fundamental, ubicada en la calle Playa Larga, a unos metros de la avenida Palenque, en la Supermanzana 29, cuando se desarrollaba uno de los servicios religiosos.

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Todos los asistentes fueron amenazados y despojados de sus teléfonos celulares y de otras pertenencias de valor. Las primeras investigaciones señalaron que los asaltantes se apoderaron del vehículo de uno de los feligreses y se dieron a la fuga.

Esta situación generó una intensa movilización de policías municipales para tratar de localizar a los delincuentes.

Durante el operativo, uno de los motopatrulleros fue impactado por un vehículo en el cruce de la avenida Andrés Quintana Roo con Oaxactún, con lo que cayó a la cinta asfáltica y resultó lesionado.

Paramédicos de una ambulancia particular lo trasladaron a un hospital, sin que se reportara la detención de los presuntos responsables del atraco.