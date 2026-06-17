Miércoles violento en Cancún: Asesinan a balazos a una mujer en Paseos del Mar; detienen a un responsable

Una mujer fue asesinada a balazos la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Paseos del Mar, en Cancún, en un ataque que movilizó a corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y derivó en la captura de un presunto implicado cuando intentaba huir de la zona.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Isla de Pascua, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911. Tras la alerta, autoridades activaron los protocolos de seguridad y desplegaron un operativo en el sector.

Noticia Destacada Joven es ejecutado al interior de su departamento en la Supermanzana 107 de Cancún; investigan posible vínculo con amenazas previas

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal del Ejército Mexicano, quienes localizaron a una mujer lesionada por impactos de bala. Minutos después, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Julia Andrea “N”, de aproximadamente 35 años de edad. Las primeras investigaciones señalan que recibió al menos cuatro disparos en el área del tórax. Trascendió que la mujer era de Colombia y presuntamente estaba relacionada con actividades de préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

La zona fue acordonada para preservar los indicios y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena del crimen y posteriormente ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Como parte de las acciones implementadas tras el homicidio, las corporaciones desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores. De manera preliminar se informó que un hombre fue asegurado por policías municipales luego de que presuntamente intentara escapar abordando una unidad de transporte colectivo.

Noticia Destacada Lunes violento en Cancún: Hombre es atacado a balazos en la SM 221

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana para los trámites correspondientes y su posterior puesta a disposición de la autoridad competente, que determinará su posible participación en el ataque.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y confirmar la identidad de los responsables.