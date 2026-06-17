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Clima en Cancún 18 de junio: Pronostican calor y lluvias este jueves

Pese al pronóstico de lluvias, el calor durante el día seguirá presente en la ciudad, sobre todo en la tarde.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

17 de jun de 2026

1 min

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Las temperaturas máximas estarán entre los 35 y 37 grados centígrados
Las temperaturas máximas estarán entre los 35 y 37 grados centígrados / POR ESTO!

Para este jueves el clima en Cancún estará marcado por un ambiente caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias aisladas y algunos chubascos a lo largo del día. Además, se esperan rachas de viento del sureste que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora.

Debido a la combinación de altas temperaturas y humedad, la sensación térmica será mayor al calor registrado por el termómetro, por lo que se recomienda a los cancunenses mantenerse hidratados, evitar una exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

El momento de mayor calor se espera durante las primeras horas de la tarde

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Las temperaturas máximas estarán entre los 35 y 37 grados centígrados, mientras que durante la madrugada del viernes se esperan mínimas de entre 26 y 28 grados. La sensación térmica podría alcanzar hasta los 40 grados debido a la elevada humedad.

  • 8 a.m: 20% (Baja probabilidad de lluvia)
  • 11 a.m: 30% (Probabilidad moderada de lluvias aisladas)
  • 2 p.m: 40% (Mayor posibilidad de chubascos durante el día)
  • 5 p.m: 30% (Continúan condiciones variables y nublados)
  • 8 p.m: 20% (Disminuye la probabilidad de precipitaciones)

Las horas de mayor calor se esperan entre el mediodía y las 3 de la tarde, cuando la sensación térmica puede acercarse a los 40 grados centígrados, por lo que será importante evitar actividades prolongadas al aire libre

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