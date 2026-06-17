Periodo de arribo de las tortugas marinas en las costas de Quintana Roo está en peligro

Las tortugas marinas no podrán arribar sobre las costas de la Riviera Maya para desovar debido a la altura magnitud del sargazo, será una temporada complicada porque no se cumplen con las medidas de seguridad y protección, relatan buzos.

Por su parte, José Gómez Burgos, presidente de la Cooperativa Turística “Mar Caribe”, dijo que la costa está gravemente afectada y no se cumplen con las condiciones para que las tortugas marinas puedan arribar en ésta.

En tanto que la bióloga Itandehui Ramos Bautista, presidente del Comité de Protección, Conservación, Investigación y Manejo de Tortugas Marinas en Quintana Roo, informó que han estado monitoreando el comportamiento de las tortugas hembra anidantes, aunque hay casos aislados en donde el sargazo cubre el 100 por ciento en la parte de arena, en general las tortugas logran subir.

“En 2026 se espera una temporada más alta en comparación con el año pasado, en cada uno de los campamentos de Quintana Roo, estamos trabajando en el monitoreo constante e identificando los lugares en donde se están registrando las mayores acumulaciones, ya sea de manera natural por oleaje o por trabajos de retiro, a base ello, se está planeando los trabajos operativos”, refirió la bióloga.

En la próxima reunión del Comité se abordarán todos los puntos para seguir trabajando en la protección y conservación de las tortugas, explicó.

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“Los campamentos donde se está trabajando bajo los lineamientos establecidos en la Nom.162 Semarnat 2012, en donde refiere al posible manejo de nidos y traslado a corrales de incubación en caso de ser necesario”, explicó Ramos Bautista.

En tanto que, el buzo Carlos Urías dijo que no en toda la costa del estado podrán arribar las tortugas marinas debido a la cantidad de sargazo, aunado a las barreras artificiales que podrían ser una trampa y quedarían atrapadas.

Esta temporada será muy complicada para los quelonios, por lo que habrá que estar monitoreando el arribo de las especies, incluso, para las crías representa un peligro al liberar gases tóxicos.

Para el líder de la Cooperativa Turística “Mar Caribe”, Gómez Burgos, comentó que hay zonas donde las tortugas no podrán arribar, sin embargo, estas especies al ser inteligentes buscarán zonas libres para anidar.

“El sargazo es una amenaza grave para las tortugas marinas durante su temporada de anidación, los montones masivos de algas y las barreras impedirán que las hembras lleguen a la arena para desovar y bloquean el paso de las crías hacia el océano tras nacer”, agregó el líder de la cooperativa.