Camión de pollos impacta un auto y genera caos vial en carretera Cancún-Playa del Carmen

Un camión que transportaba pollos vivos se salió de control en la carretera Cancún-Playa del Carmen, a la altura de Puerto Morelos, en donde brincó el camellón central e invadió los carriles contrarios, con lo que impactó a un vehículo y terminó su marcha fuera de la vialidad, en un área de maleza.

Las primeras versiones señalaron que tres personas que viajaban en la unidad de carga resultaron con lesiones y recibieron la atención de los paramédicos de Puerto Morelos.

El accidente se registró alrededor de las 18:30 horas de este miércoles, cuando el chofer de un camión con plataforma de carga, el cual transportaba múltiples contenedores con pollos vivos, perdió el control en la carretera federal 307, en la entrada de Puerto Morelos, en el sentido de Cancún hacia Playa del Carmen.

La unidad de carga brincó el camellón central, impactó a un automóvil en el carril contrario y después atravesó el camellón lateral, invadiendo la circulación en el sentido de Playa del Carmen hacia Cancún, en donde terminó su marcha en un área de vegetación.

En este trayecto, los contenedores con los pollos quedaron esparcidos en la vialidad, lo que generó un tremendo congestionamiento vial en ambos sentidos, principalmente de Playa del Carmen hacia Cancún, lo que provocó largas filas de vehículos para poder atravesar esta zona.

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Conductores reportaron que esto provocó un caos vial, principalmente en los carriles centrales de la carretera, los cuales sirven para cruzar el puente que se ubica frente a la entrada de Puerto Morelos.

Paramédicos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito acudieron al lugar para brindar atención a tres personas que resultaron con lesiones, quienes viajaban en el camión de carga.

De manera preliminar se reportó que los ocupantes del automóvil salieron ilesos, debido a que el impacto fue leve en la parte frontal.

Elementos de la Policía Municipal retiraron varios de los contenedores con pollos que estaban sobre la vialidad y los colocaron en el área del camellón lateral, para que la circulación vehicular pudiera reactivarse en la zona.

Algunos habitantes intentaron realizar rapiña con los pollos que se encontraban dentro de los contenedores, pero esto fue evitado por los policías.