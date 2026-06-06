Hombre acusado de robos en Cancún asiste a Mesas de Seguridad; vecinos exponen cinismo

Vecinos de Barrio Maya denunciaron que un sujeto conocido como “El Casco”, señalado por múltiples robos y actos de intimidación en las Supermanzanas 516, 517 y 520 de Cancún, participa de forma cínica en las Mesas de Seguridad vecinales e incluso expresa su preocupación por la delincuencia organizada en la zona.

Habitantes del sector explicaron que el individuo, presuntamente merodea las calles por las tardes y noches portando machetes o cuchillos en busca de víctimas. Entre sus agresiones recientes, los colonos recordaron el caso de una mujer a la que despojó de sus pertenencias en la Calzada de los Mayas antes de darse a la fuga a pie.

Acusaron que bajo la fachada de ofrecer servicios de jardinería o preguntar precios en los comercios locales, el supuesto delincuente aprovecha para detectar viviendas vulnerables. Vecinos señalan que el implicado suele forzar cerraduras o brincar bardas para sustraer objetos de valor, alcanzando a robar desde macetas de talavera hasta un triciclo infantil.

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“Ya lo tenemos ubicado, pero es peligroso porque se pone violento, carga con cuchillo o un machete. A veces miente acercándose a los negocios con cualquier excusa. Lo peligroso es cuando nos amenaza con sus puñales, pero cuando entre vecinos lo rodeamos se escapa”, mencionó una testigo que solicitó el anonimato.

Afectados aseguraron que la Policía Municipal ya tiene identificado al agresor y a sus familiares, quienes habitan cerca del área, consumen sustancias ilícitas y se dedican a revender todos los artículos robados en los tianguis de la ciudad, pero pese a los reportes, las patrullas no han actuado para detenerlos.

Dicha impunidad quedó evidenciada en una reciente reunión de seguridad convocada por el Ayuntamiento, donde el sospechoso estuvo presente e intervino para opinar sobre la falta de vigilancia, lo que provocó que los colonos lo confrontaran frente a los oficiales.

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“Este sujeto ya nos tiene hartos y la Policía ya lo sabe. Tuvo el descaro de opinar en una Mesa de Seguridad. Al acusarlo ante todos los oficiales presentes y la gente del Ayuntamiento se hizo el inocente”, relató la vecina Juliette.

Familias de las tres colonias hicieron un llamado urgente a los altos mandos policiacos para que pongan un alto definitivo a esta amenaza pública. Advirtieron que, si las autoridades continúan ignorando el problema, la comunidad se verá en la necesidad de tomar justicia por mano propia ante el hartazgo generalizado.