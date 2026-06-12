Vecinos de Barrio Maya en Cancún señalan a mujer por presuntos robos a comercios

Habitantes de la Supermanzana 517, en el fraccionamiento Barrio Maya, manifestaron su preocupación por una serie de robos registrados en fechas recientes, presuntamente cometidos por personas que se hacen pasar por clientes, vecinos o incluso conocidos de residentes para ganarse la confianza de comerciantes y familias de la zona.

De acuerdo con testimonios recabados entre colonos, durante esta semana una mujer desconocida habría sustraído dinero y mercancía de establecimientos mediante engaños. Los afectados señalaron que la falta de comunicación y organización vecinal ha dificultado identificar a los responsables y prevenir nuevos incidentes.

Noticia Destacada “Es un problema histórico": Vecinos de Barrio Maya en Cancún padecen reboses de aguas negras desde hace décadas

Según los relatos, se trata de una mujer de entre 50 y 60 años de edad que presuntamente utiliza distintos pretextos para obtener productos sin pagarlos. Entre las frases que mencionan los vecinos destacan: “Vine por el encargo de la vecina, luego ella viene a pagarlo” o “vengo de parte de tal persona”, con las que logra generar confianza entre comerciantes y residentes.

Los habitantes indicaron que la sospechosa también se presenta como persona encargada de hacer mandados e incluso afirma tener relación con escuelas cercanas para justificar su presencia en el fraccionamiento.

La situación se suma a otros hechos reportados recientemente en esta zona habitacional, lo que ha generado inquietud entre los residentes. Hasta el momento, no se tiene conocimiento de personas lesionadas derivado de estos incidentes, aunque existe preocupación por la posibilidad de que ocurra un hecho de mayor gravedad.

Los vecinos describen a la presunta responsable como una persona de estatura media, complexión delgada y facilidad de palabra, características que le permitirían ganarse la confianza de sus víctimas antes de retirarse del lugar.

Aunque no se reportan personas lesionadas, existe temor de que ocurra algún incidente violento / Henry Bresson

“Ya nos volvimos blanco de delincuentes oportunistas. Lo que era un barrio tranquilo ahora enfrenta constantes problemas de este tipo. Afortunadamente no han pasado a mayores, pero existe temor de que pueda ocurrir un hecho violento”, comentó Ernesto, residente del fraccionamiento.

Los habitantes consideran que la falta de coordinación entre quienes viven en la zona ha debilitado mecanismos de vigilancia comunitaria que podrían ayudar a detectar comportamientos sospechosos y alertar oportunamente sobre posibles riesgos.

Ante estos acontecimientos, los residentes hicieron un llamado a fortalecer la comunicación entre vecinos y extremar precauciones al momento de entregar mercancías o realizar transacciones con personas desconocidas, mientras continúan atentos a cualquier información que permita identificar a los responsables.