Localizan 166 kilos de marihuana en vivienda de la Supermanzana 517 en Cancún

Un fuerte golpe a la distribución de marihuana se registró en una vivienda del fraccionamiento Barrio Maya, en la Supermanzana 517, en donde fueron localizados 166 kilos de la hierba en un operativo de cateo que realizaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las investigaciones contra una red de tráfico de drogas llevaron a los agentes hasta una vivienda de la calle Quetzales, entre la avenida 145 y De Los Mayas, pero no consiguieron la detención de los integrantes de un grupo delictivo que operaba en este lugar.

La FGE informó que la droga se encontraba distribuida en 332 paquetes, con un peso aproximado de 500 gramos cada uno, lo que hace un total de 166 kilos de marihuana, con un precio en el mercado negro de 3 millones 984 mil pesos.

Los elementos de la Policía de Investigación que localizaron el domicilio, utilizado como centro de distribución de narcóticos, solicitaron una orden de cateo a un Juez de Control y después de ser autorizada la revisión, procedieron a la intervención, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, Ejército, Guardia Nacional y Policía Municipal.

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De esta manera, los elementos localizaron 332 bolsas con una parte transparente, en la que se apreciaba la hierba verde, con las características de la marihuana.

De acuerdo con los especialistas, el precio de una onza de marihuana asciende a los 600 pesos, con lo que los 166 kilogramos asegurados tienen un costo aproximado de 3 millones 984 mil pesos.

La diligencia estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, quienes procedieron a colocar los sellos de aseguramiento en el inmueble, el cual quedó bajo resguardo.

El cargamento de droga fue puesto a disposición del Ministerio Público, para continuar las investigaciones y localizar a los presuntos responsables de realizar esta operación de narcotráfico.