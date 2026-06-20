Día del Padre pasa casi desapercibido en Cancún

Ser padre es una de las mayores satisfacciones para muchos hombres, pero su celebración parece transcurrir de forma discreta y, en ocasiones, casi desapercibida. En Cancún, fueron pocos los padres que se observaron conviviendo con sus hijos o realizando actividades familiares con motivo de la fecha.

En tiendas de ropa, electrónica, perfumería e incluso en establecimientos de alimentos, la afluencia de personas en busca de regalos para los papás fue reducida. Por su parte, algunos padres prefieren dedicar el día a actividades personales, mientras que otros reconocen que, debido a separaciones sentimentales, no siempre tienen la oportunidad de convivir con sus hijos. También están los adultos mayores que, pese a tener familia, han quedado en el olvido.

“Soy orgulloso padre de un niño y una niña. Son las dos alegrías de mi vida, pero por cuestiones sentimentales ya no puedo estar junto a ellos. Cumplo con mis deberes y los visito siempre que puedo, pero las cosas no mejoran y eso me afecta mucho, y a la larga también a ellos. Hago todo lo posible porque son mis hijos y los amo mucho. Si Dios quiere, este Día del Padre tendré oportunidad de verlos”, comentó Sergio, padre de familia.

En plazas comerciales y negocios tampoco se registraron grandes compras relacionadas con la celebración. Algunos padres señalaron que consideran la fecha como un día común y aprovechan el descanso laboral para realizar actividades recreativas, solos o en compañía de sus hijos.

Martín Vargas, comerciante que suele elaborar arreglos florales y obsequios especiales para fechas como el 14 de febrero y el 10 de mayo, explicó que hace algunos años intentó comercializar regalos alusivos al Día del Padre, pero la respuesta fue escasa.

“A diferencia del 14 de febrero o del 10 de mayo, el Día del Padre no es tan favorable para las ventas y tampoco se percibe mucho interés entre los consumidores. Aunque trabajamos por encargo, son pocas las personas que buscan un detalle para los papás”, señaló.

La situación resulta más difícil para algunos adultos mayores, quienes, a pesar de tener hijos y nietos, enfrentan el abandono o las dificultades económicas. Algunos deben acudir solos a hospitales o buscar la forma de subsistir con ayuda de terceros.

“El Día del Padre debería ser especial, como muchas otras fechas del año, pero quizá por los tiempos que vivimos, por nuestros errores o porque nosotros mismos no le damos tanta importancia. Mi hijo tiene 19 años y con el tiempo logramos recuperar el vínculo, pero me hubiera gustado pasar más tiempo con él”, expresó Leonardo.

Sin embargo, también existen hijos que acompañan y cuidan a sus padres en la vejez, retribuyendo las enseñanzas y cuidados recibidos durante la infancia. Mientras sea posible, muchas familias optan por convivir, practicar deporte, ir a la playa o simplemente disfrutar del tiempo juntos, recordando que la figura paterna continúa siendo fundamental, aunque su celebración parezca pasar desapercibida.