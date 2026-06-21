Onda Tropical 9 provoca el “cierre" de playas de Cancún, ¿cuáles son?

Las 11 playas públicas de Benito Juárez mantienen banderas rojas y amarillas que indican prohibición y precaución para los bañistas, debido a la inestabilidad provocadas por la Onda Tropical 9, así como por las corrientes de retorno y el recale de sargazo, informó la Dirección de Protección Civil de Benito Juárez.

Las playas Delfines, Ballenas, Marlín, Chac Mool, Gaviota Azul, Del Niño, Langosta, Tortugas y Caracol exhibieron banderas rojas combinadas con amarillas de advertencia. Mientras que en Las Perlas y Pez Volador permanecían con banderas amarillas.

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Los cuerpos de guardavidas reportaron hasta ayer al mediodía que, pese a las restricciones para ingresar al mar, no había sido necesario realizar rescates. “Solo les hemos hecho recomendaciones y permanecemos atentos desde la torre de vigilancia”, señalaron.

Autoridades meteorológicas alertaron sobre la presencia de un evento de surada, acompañado de rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Este fenómeno impactará principalmente las zonas costeras de la entidad.

Como consecuencia de estos vientos intensos, se prevé que el oleaje en el Canal de Yucatán y las costas de Quintana Roo alcance alturas de entre 1.5 y 2.5 metros (equivalentes a 5 y 8 pies), mientras que la temperatura del mar oscilará entre los 27 y 29 grados Celsius.

Guardavidas se mantienen alertas debido a las rachas de viento de entre 40 y 60 k/h. / Rodolfo Flores

Puerto abierto

A pesar de las condiciones atmosféricas derivadas de la Onda Tropical 9, la Capitanía de Puerto autorizó la navegación para todo tipo de embarcaciones, tanto en zonas marítimas y la laguna Nichupté.

Secretaría de Marina

Por otra parte, la Secretaría de Marina (Semar) informó que, como parte de la Estrategia para la Atención del Sargazo 2026 en el Caribe Mexicano, el contralmirante Ariel Mendoza Rosales, comandante de la XI Zona Naval, reconoció que el aumento previsto en la llegada de la macroalga hace indispensable reforzar las labores de contención, priorizando su captura en altamar.

“Las nuevas estrategias que se implementarán contemplan la atención desde el mar. Es importante no depender únicamente de una barrera de contención para frenar el avance de esta macroalga hacia las costas de Quintana Roo”, dijo.

Actualmente, la Semar mantiene instalados cerca de 9 mil metros de barreras sargaceras y proyecta superar los 16 mil metros en los próximos meses a fin de contener el vegetal marino.

En el municipio Benito Juárez el Ayuntamiento ha recolectado 15 mil 97 toneladas de sargazo en las siete playas públicas bajo su administración.

De acuerdo con Arturo Quintero, director de Pozos y Limpieza de Playas, mayo fue el mes con mayor acumulación del alga marina, al registrar la recolección de 6 mil 751 toneladas.

Según el Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, durante las próximas horas podrían arribar más de 150 toneladas de sargazo en el tramo comprendido entre Xcalak e Isla Contoy.

Asimismo, el organismo estima que más de 50 mil toneladas de la macroalga permanecen flotando frente a las costas del Caribe Mexicano, situación que mantiene en alerta a las autoridades ante un posible incremento en el recale durante los siguientes días.