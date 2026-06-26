Rescatistas de Cancún viajarán a Venezuela para apoyar en labores de emergencia tras los terremotos

Un grupo de rescatistas de Cancún confirmó su participación en las labores de apoyo en Venezuela tras los sismos registrados. El equipo técnico de búsqueda y rescate se encontrarán partiendo a país dentro de las próximas horas y trasladarán consigo insumos de primera necesidad recolectados mediante un centro de acopio ciudadanos.

La noticia fue dada a conocer por Ejeythel Yaztherling Miranda @ejeythel por medio de un video en el cual informó que su oficina funcionará como centro de acopio para recibir los artículos que serán entregados directamente a las personas afectadas tras los sismos en Venezuela.

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Yaz Miranda, como es mejor conocida, explicó también que el material será documentado en videos durante su entrega para garantizar que llegue a quienes lo necesitan, además agradeció el apoyo del bombero Julio Caballero, quien facilitó el contacto con la brigada de rescate.

Por su parte, Horacio Sánchez García, director de la unidad de rescate técnico de SARMEX, confirmó su participación del equipo así también su solidaridad con la población venezolana.

Indicó que la brigada viajará con equipo especializado para búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, entre ellos sonares, geoposicionadores, cámaras termográficas, cámaras de inspección, sistemas AirCam y herramientas para extracciones y elevaciones.

Sánchez destacó que el grupo cuenta con experiencia en misiones internacionales de gran magnitud, como los sismo de Ciudad de México en 2017, Turquía en 2023, además de intervenciones en Indonesia, Guatemala, Haití y El Salvador.

Además aclaró que cerca del 90% de los integrantes ha recibido capacitación en México como en el extranjero, y que la misión incluirá dos binomios caninos certificados para labores de búsqueda.