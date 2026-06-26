Síguenos

Última hora

México

Detienen a sospechoso por secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Quintana Roo / Cancún

Rescatistas de Cancún viajarán a Venezuela para apoyar en labores de emergencia tras los terremotos

La brigada de SEARMEX trasladará equipo especializado de búsqueda y rescate, además de medicamentos e insumos recolectados en un centro de acopio ciudadano.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

26 de jun de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

El grupo cuenta con experiencia en emergencias internacionales como Turquía, Haití, Indonesia y el sismo de Ciudad de México de 2017
El grupo cuenta con experiencia en emergencias internacionales como Turquía, Haití, Indonesia y el sismo de Ciudad de México de 2017 / Especial

Un grupo de rescatistas de Cancún confirmó su participación en las labores de apoyo en Venezuela tras los sismos registrados. El equipo técnico de búsqueda y rescate se encontrarán partiendo a país dentro de las próximas horas y trasladarán consigo insumos de primera necesidad recolectados mediante un centro de acopio ciudadanos.

La noticia fue dada a conocer por Ejeythel Yaztherling Miranda @ejeythel por medio de un video en el cual informó que su oficina funcionará como centro de acopio para recibir los artículos que serán entregados directamente a las personas afectadas tras los sismos en Venezuela.

El sismo del 24 de junio provocó daños en distintas zonas de Venezuela y generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia

Noticia Destacada

Aterrador video capta sismo en Venezuela desde un avión que estaba por despegar en Caracas

Yaz Miranda, como es mejor conocida, explicó también que el material será documentado en videos durante su entrega para garantizar que llegue a quienes lo necesitan, además agradeció el apoyo del bombero Julio Caballero, quien facilitó el contacto con la brigada de rescate.

Por su parte, Horacio Sánchez García, director de la unidad de rescate técnico de SARMEX, confirmó su participación del equipo así también su solidaridad con la población venezolana.

Indicó que la brigada viajará con equipo especializado para búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, entre ellos sonares, geoposicionadores, cámaras termográficas, cámaras de inspección, sistemas AirCam y herramientas para extracciones y elevaciones.

Sánchez destacó que el grupo cuenta con experiencia en misiones internacionales de gran magnitud, como los sismo de Ciudad de México en 2017, Turquía en 2023, además de intervenciones en Indonesia, Guatemala, Haití y El Salvador.

Además aclaró que cerca del 90% de los integrantes ha recibido capacitación en México como en el extranjero, y que la misión incluirá dos binomios caninos certificados para labores de búsqueda.