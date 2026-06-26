Venezuela eleva a 920 los muertos por terremotos; reportan más de 3 mil heridos y miles de damnificados

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de personas fallecidas por los terremotos del pasado 24 de junio aumentó a 920, mientras que 3 mil 360 personas resultaron heridas o con algún tipo de afectación.

Durante la presentación del último reporte de daños, Rodríguez señaló que el balance refleja la magnitud de la emergencia ocasionada por los sismos, que golpearon principalmente el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los derrumbes, daños estructurales y cortes en servicios.

El funcionario detalló que hasta el momento se contabilizan más de 4 mil personas damnificadas y 383 edificaciones con daños totales o importantes, entre viviendas unifamiliares y multifamiliares.

La Guaira concentra los mayores daños por los terremotos

Rodríguez explicó que la mayoría de los daños severos se registran en comunidades de La Guaira como Caraballeda, Macuto, Los Corales, Catia La Mar y Playa Grande.

Debido al nivel de afectación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró a La Guaira como zona de desastre natural.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum habla con Delcy Rodríguez tras terremotos en Venezuela y reafirma apoyo humanitario de México

El presidente de la Asamblea Nacional indicó que el estado se encuentra militarizado y bajo control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el objetivo de garantizar la seguridad, mantener el orden interno y facilitar las labores de rescate.

Reportan daños en hospitales, centros comerciales e infraestructura

Además de las viviendas afectadas, las autoridades reportaron daños en tres hospitales, 25 centros comerciales y otras mil 200 estructuras.

En total, el balance preliminar apunta a mil 423 obras de infraestructura con algún nivel de afectación.

Rodríguez señaló que la intervención de las vías en La Guaira permitió despejar accesos clave y facilitar el ingreso de cuerpos de rescate, personal médico, fuerzas de seguridad y apoyo internacional.

teleSUR transmite en vivo palabras del pdte. de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez https://t.co/oMzNRTQ8m4 — teleSUR TV (@teleSURtv) June 26, 2026

Continúan labores de rescate en Venezuela

El funcionario destacó el trabajo de los cuerpos de rescate venezolanos y de brigadas internacionales que participan en las zonas dañadas.

También reconoció el apoyo de autoridades locales de Caracas y municipios cercanos, donde igualmente se reportaron afectaciones por los sismos.

Las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria continúan mientras el gobierno venezolano actualiza el censo de víctimas, damnificados y daños materiales provocados por los terremotos.

IO