Comando Sur de EU despliega aviones, buques y equipos de rescate en Venezuela tras terremotos

El Comando Sur de Estados Unidos informó el despliegue de capacidades militares hacia Venezuela para apoyar las labores de ayuda humanitaria tras los terremotos que afectaron al país sudamericano.

De acuerdo con el comunicado, la asistencia fue solicitada por el gobierno venezolano y es coordinada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el marco de los esfuerzos internacionales de respuesta a la emergencia.

El apoyo incluye aeronaves de carga, equipos urbanos de búsqueda y rescate, helicópteros, buques de la Marina estadounidense e imágenes satelitales para identificar las zonas con mayores daños.

Estados Unidos envía equipos de rescate a Venezuela

El Comando Sur detalló que dos aviones C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea transportan equipos de búsqueda y rescate urbano provenientes de Los Ángeles y Fairfax, Virginia.

Una tercera aeronave C-17 llevará equipo especializado para movimiento de carga a Caracas, con el objetivo de facilitar las operaciones logísticas en zonas afectadas.

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Además, aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines trasladarán a un equipo encargado de evaluar las condiciones de aeródromos impactados cerca del epicentro del sismo.

Buques y helicópteros apoyarán labores humanitarias

La Marina estadounidense desplegó el buque anfibio USS Fort Lauderdale y el buque de combate litoral USS Billings en aguas cercanas a Venezuela, desde donde apoyarán operaciones de auxilio y salvamento.

También se enviarán tres helicópteros CH-47 Chinook del Ejército desde la Base Aérea Soto Cano, en Honduras, para trasladar personal y suministros hacia comunidades afectadas.

Imágenes satelitales ayudarán a ubicar zonas devastadas

El componente de la Fuerza Espacial de Estados Unidos aportará imágenes satelitales de las áreas dañadas para apoyar a los equipos de planificación de ayuda en Venezuela.

Venezuela Earthquake Relief:

Unmatched @DeptofWar forces and assets are on the move to help the people of Venezuela, in support of @StateDept-led efforts.



Today, #SOUTHCOM is surging airlift, sealift, and logistics capabilities to get life-saving help to Venezuela, including:… pic.twitter.com/HLhILUkzwH — U.S. Southern Command (@Southcom) June 26, 2026

Según el Comando Sur, esta información permitirá identificar dónde se requiere asistencia urgente y qué capacidades deben priorizarse.

La dependencia informó que se mantiene la planeación de apoyo adicional en coordinación con el Departamento de Estado, el gobierno venezolano y otros aliados que participan en el esfuerzo internacional de ayuda.

IO