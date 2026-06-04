Reanudan clases en la Secundaria Técnica 11 de Cancún con vigilancia policial tras incidente con pirotecnia

Las clases en la escuela secundaria Técnica número 11 fueron reactivadas la mañana de este jueves, con el refuerzo de la vigilancia de elementos de la Policía Municipal, después del incidente con pirotecnia provocado por un menor de edad.

Luego de la suspensión de las actividades la mañana del miércoles, cuando un ex alumno del plantel reventó un petardo en el área de estacionamiento, las autoridades educativas reanudaron las clases con la presencia de policías en el horario de entrada.

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El adolescente que ocasionó los momentos de alarma se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin que se haya dado a conocer su situación jurídica. En tanto, los estudiantes retornaron la mañana de este jueves a sus salones de clases, sin que se reportaran incidentes el horario de entrada.

Dos elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito se mantuvieron en el cruce peatonal, frente al acceso de los estudiantes, para brindar seguridad, mientras otros policías realizaron recorridos y ofrecieron apoyo a los alumnos que pudieran requerir alguna orientación.

La Dirección de Prevención del Delito de la Policía Municipal realizó este acercamiento con los estudiantes en el transcurso de la mañana.

En tanto, algunos padres de familia señalaron que hace falta reforzar la vigilancia en la reja de entrada del estacionamiento, la cual permanece abierta, sin la presencia del personal docente, por donde ingresó el menor de edad, quien estaba armado con un cuchillo y reventó un petardo para atemorizar a los estudiantes.