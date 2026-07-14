Cuba sufre su tercer apagón nacional en menos de 10 días; colapsa otra vez el sistema eléctrico

Cuba volvió a quedar sin suministro eléctrico este martes 14 de julio, después de que una nueva falla provocó la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Se trata del tercer apagón nacional registrado en menos de 10 días y del quinto en lo que va de 2026.

La empresa estatal Unión Eléctrica informó que el colapso ocurrió a las 11:05 horas y afectó a los 9.6 millones de habitantes de la isla.

De acuerdo con la explicación oficial, una central termoeléctrica salió de servicio de manera repentina y generó una “oscilación” que rompió el equilibrio entre la producción y la demanda de energía.

Las autoridades comenzaron nuevamente el proceso para restablecer el sistema, una operación que en episodios anteriores ha requerido varias horas e incluso días.

¿Qué provocó el nuevo apagón nacional en Cuba?

La Unión Eléctrica atribuyó la desconexión a una alteración brusca del sistema tras la salida inesperada de una planta termoeléctrica.

Cuando una instalación importante deja de generar electricidad, el SEN puede perder estabilidad si las demás centrales no compensan de inmediato la demanda. En este caso, el desequilibrio terminó por desconectar toda la red nacional.

Noticia Destacada Cuba sufre nuevo apagón general, el segundo en cinco días

Cuba arrastra desde 2024 una crisis energética relacionada con el deterioro de sus plantas, la falta de mantenimiento, la escasez de combustible y las dificultades para importar piezas y equipos.

El Gobierno cubano sostiene que el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero de 2026 agravó la situación y redujo el suministro necesario para operar las centrales.

¿Cuántos apagones nacionales ha sufrido Cuba en 2026?

El colapso de este martes es el quinto apagón general del año. Tan solo durante la semana anterior, el sistema eléctrico cayó en dos ocasiones.

El primero ocurrió un lunes y requirió alrededor de 36 horas para reconectar todas las provincias. El viernes siguiente se produjo otra desconexión total y el servicio tardó casi 40 horas en quedar restablecido.

La nueva falla ocurrió apenas dos días después de que las autoridades informaron que la red nacional había recuperado su funcionamiento.

Cortes de electricidad duran varios días en algunas provincias

Además de los apagones nacionales, la población enfrenta interrupciones programadas y averías locales que se prolongan durante largos periodos.

‼️‼️🇨🇺 The grid is down again: Cuba faces its third nationwide blackout in nine days.



🔻Today, July 14, 2026, state media confirmed that the national electric grid has suffered a total collapse, marking the third major island-wide blackout in just over a week. This follows… pic.twitter.com/4hDfj1uwBV — Visioner (@visionergeo) July 14, 2026

En La Habana, algunos cortes han superado las 30 horas consecutivas. En provincias del interior, los habitantes han permanecido varios días sin electricidad, lo que afecta la conservación de alimentos, el suministro de agua, las comunicaciones y las actividades económicas.

La crisis ha provocado protestas en distintos barrios, donde residentes golpean cacerolas o incendian montones de basura acumulada para expresar su inconformidad.

Las autoridades no informaron cuánto tiempo necesitarán para recuperar completamente el servicio tras este nuevo colapso. Mientras avanzan las labores, Cuba enfrenta otra jornada marcada por la falta de electricidad y la incertidumbre sobre la estabilidad de su sistema energético.

IO