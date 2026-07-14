La Madre de Todas las Batallas 3: estos son todos los invitados confirmados en Mérida

El próximo sábado 15 de agosto, la ciudad de Mérida vibrará con La Madre de Todas las Batallas en su tercera edición, donde se ha confirmado la cartelera de invitados que tendrá.

Y es que la cartelera está conformada principalmente por creadores de contenido locales, quienes subirán al ring a enfrentarse en una batalla de box en el Parque de Beisbol Kukulcán de Mérida.

También se tendrá presencia de personalidades de freestyle y batallas de rap, las cuales también serán conducidas por el actor y personalidad de internet, Alfredo Adame.

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La Madre de Todas las Batallas 3: Invitados

Diversas personalidades del internet conforman la cartelera estelar de La Madre de Todas las Batallas 3 en la ciudad de Mérida.

Entre ellos se encuentran Eliza la Yuca, Nicole Guzmán “Lady Therian”, Pichurris, Ángel, Cich, Barretas Pinzón, Silverio “Chamaco” Ortiz, Gilberto Keb, Edgar Sosa, Óscar Pereyra y Javo Barrera.

Además, la pelea estelar se encuentra a cargo del actor y exparticipante de La Casa de los Famosos México, Agustín Fernández, quien se enfrentará al novio de Niurka Marcos, Bruno Espino.

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También se tendrá a personalides del género urbano como Aczino, Jony Beltrán, Azuky, Lobo Estepario, Teorema, Nota Roja, RC, Dalia Castella, Lancer Lirical, Ghetto Living, Serko Fu, Mr. Noise y Gerto.