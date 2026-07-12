Sargazo pone en "jaque" al Ayuntamiento de Chetumal

Las autoridades municipales aceptaron que la estrategia para contener el sargazo en la Costa Maya ha sido rebasada por el volumen de arribazón registrada durante la temporada 2026, luego de que en Quintana Roo se retiraran más de 81 mil toneladas.

Señalaron que la ciudad ha tenido que ajustar recursos para reforzar las labores de limpieza, aunque consideraron necesario mayor respaldo del Gobierno Federal.

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De acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), hasta el momento se han recolectado 81 mil 600 toneladas de sargazo en el litoral estatal, de las cuales 9 mil 91 corresponden a Othón P. Blanco. Los municipios con mayor volumen retirado son Playa del Carmen (26 mil 336 toneladas) y Benito Juárez (20 mil 73 toneladas).

Autoridades locales indicaron que, ante la magnitud del arribo de la talofita, la contingencia no puede controlarse completamente en este momento. Añadieron que el municipio ha destinado recursos adicionales para atender la emergencia, aunque no se detalló el monto asignado.

Consideraron que declarar un estado de emergencia por sargazo no sería conveniente, debido a que podría generar una percepción negativa y afectar la llegada de visitantes; sin embargo, insistieron en que se requiere mayor apoyo federal.

Por su parte, empresarios y prestadores de servicios turísticos de Mahahual señalaron que la presencia del alga no afecta de igual manera a toda la Costa Maya, ya que existen zonas donde la acumulación es menor. Explicaron que las condiciones del arrecife influyen en el desplazamiento de la talofita hacia determinados puntos.

Indicaron que, aunque existe presencia de la macroalga en este destino, la cantidad registrada en la zona del malecón y playas turísticas no representa una afectación grave para los visitantes.

Alejandro Torres, trabajador de un restaurante en la localidad, señaló que son necesarias más acciones de limpieza, pero afirmó que la situación en el área costera no puede considerarse crítica. Añadió que la recolección en altamar realizada por la Secretaría de Marina ha contribuido a reducir la llegada de sargazo a las playas de Mahahual.