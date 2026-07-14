Campeche perdió casi el 20% de su economía en 5 años y es de los peores del país, alerta Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Campeche reconoció que la economía estatal mantuvo un desempeño desfavorable durante el primer semestre de 2026, al continuar los efectos de la contracción registrada en los últimos años y sin mostrar señales de una recuperación sólida.

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El presidente del organismo empresarial, Alejandro Risueño Rivas, señaló que la caída de 13.6 por ciento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) registrada en 2025 mantiene a Campeche entre las entidades con el peor desempeño económico del país.

Explicó que, tras el crecimiento observado en 2023, la economía estatal retrocedió 7 por ciento en 2024 y 13.6 por ciento en 2025. Además, destacó que durante el cuarto trimestre del año pasado Campeche registró la mayor caída anual del país, con una disminución de 10.6 por ciento, reflejo de la fragilidad de la actividad productiva.

Risueño Rivas indicó que entre 2021 y 2025 la economía campechana perdió aproximadamente 19 por ciento de su tamaño, aunque precisó que el primer reporte del ITAEE correspondiente a 2026 será publicado el 29 de julio, por lo que aún no existen datos oficiales para evaluar el comportamiento económico del presente año.

En materia laboral, reconoció que entre diciembre y junio se generaron 4 mil 849 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). No obstante, advirtió que la entidad todavía registra 2.5 por ciento menos empleos formales que hace un año, equivalente a cerca de 3 mil 300 plazas.

El dirigente empresarial también afirmó que el incremento nominal de los salarios no ha sido suficiente para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, debido al aumento en el costo de productos y servicios básicos.

Asimismo, señaló que indicadores de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reflejan una disminución del ingreso laboral real y un aumento de la pobreza laboral.

Finalmente, advirtió que seis de cada diez trabajadores en Campeche laboran en la informalidad, situación que limita el acceso a seguridad social y prestaciones, además de afectar la competitividad de las empresas establecidas.

JGH