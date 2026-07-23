Diócesis de Cancún-Chetumal confirma ruptura con la Fraternidad San Pío X

Ayer, la Diócesis de Cancún-Chetumal confirmó la ruptura con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) y advirtió a los fieles que esta organización ya no forma parte de la Iglesia Católica, al desconocer la autoridad del Papa León XIV y operar de manera independiente, situación que calificó como un cisma.

Mediante un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la Diócesis explicó que un cisma representa la separación de la comunión con la Iglesia Católica al desconocer la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro. En este contexto, informó que en la jurisdicción de Cancún-Chetumal algunos sacerdotes pertenecientes a la Fraternidad San Pío X han oficiado misas sin autorización del obispado, por lo que exhortó a los creyentes a no confundirse sobre la validez de los sacramentos que imparten.

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El comunicado señala que las confesiones y matrimonios celebrados por ministros de esta agrupación son considerados inválidos, debido a que carecen de la autorización y jurisdicción eclesiástica necesarias para administrarlos. La autoridad religiosa reiteró que la plena comunión con la iglesia implica reconocer al Papa León XIV y permanecer vinculados con la estructura oficial de la institución católica.

Este pronunciamiento da continuidad a la postura que recientemente había expresado la Diócesis respecto a las ceremonias religiosas realizadas por integrantes de la Fraternidad San Pío X en Quintana Roo y busca orientar a los fieles sobre cuáles actos litúrgicos y sacramentos cuentan con el reconocimiento de la iglesia.

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Aunque las misas celebradas por la Fraternidad continúan reuniendo a algunos creyentes, la Diócesis insistió en que quienes deseen recibir sacramentos con plena validez canónica deben acudir a parroquias y ministros autorizados por el obispo de Cancún-Chetumal. El caso vuelve a poner en discusión un tema poco conocido para muchos católicos: la diferencia entre asistir a una celebración religiosa y formar parte plenamente de la comunión eclesial, condición que, según la autoridad diocesana, solo se conserva mediante la obediencia al Papa y al obispo local.

Como se publicó recientemente, durante un recorrido realizado por POR ESTO! se identificó que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X mantiene al menos dos puntos de reunión en la zona norte de Quintana Roo, donde se realizan misas y otros actos religiosos de manera discreta y, en algunos casos, en espacios privados. Estas actividades se desarrollan al margen de la estructura de la Diócesis de Cancún-Chetumal, situación que motivó el llamado de la autoridad eclesiástica para que los fieles verifiquen que los sacramentos sean impartidos por sacerdotes en plena comunión con la Iglesia Católica.