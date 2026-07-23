Supervisan protección de fauna durante obras del bulevar Cancún-Costa Mujeres

El biólogo Jesús Arturo López informó que realiza recorridos diarios en el área donde se construye la primera etapa del bulevar Cancún-Costa Mujeres para supervisar el cumplimiento de las normas ambientales y las medidas de protección de la fauna.

El proyecto cuenta con una inversión de 183 millones de pesos y actualmente se encuentra en la fase de nivelación de terracerías e identificación de las líneas de energía eléctrica, agua potable y otros servicios esenciales.

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La modernización de la carretera a Isla Blanca contempla la ampliación a cuatro carriles, la construcción de una ciclovía y el mejoramiento de banquetas. De acuerdo con el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, la iniciativa beneficiará a 526 mil 795 habitantes y generará 19 mil 645 empleos.

Aunque los automovilistas consideraron que los trabajos son necesarios, reconocen que sus traslados se han visto afectados por la reducción a un solo carril en ambos sentidos de la vialidad.

La rehabilitación del Corredor Turístico Cancún-Isla Blanca, en el tramo correspondiente a la zona continental de Isla Mujeres, comprende en esta fase el subtramo que va del kilómetro 7+000 al kilómetro 9+000.

Son dos kilómetros intervenidos lo que afectan el tránsito diario de los automovilistas / Liza Vera

Esta etapa incluye la rehabilitación de dos kilómetros en la zona continental de Isla Mujeres, un sector estratégico para el desarrollo turístico y la conectividad regional.

El biólogo explicó que el área intervenida ya había sido impactada con anterioridad, por lo que la presencia de fauna nativa es limitada. “Básicamente se llegan a cruzar iguanas; las rescatamos y las trasladamos a una zona segura. También hay presencia de algunas aves, de las cuales no se ha reportado afectación a su hábitat”, señaló.

Miguel, trabajador encargado de abrir una zanja para la interconexión de la red hidráulica, comentó que el proyecto se desarrolla por etapas y está dividido entre dos empresas. “Cada una de las empresas tiene asignados determinados tramos”, indicó.

Este año se ejecutarán la primera y la segunda etapa de los trabajos / Liza Vera

Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). La nueva vía tendrá una longitud total de 25 kilómetros y, durante este año, se ejecutarán la primera y la segunda etapa, que en conjunto abarcan aproximadamente 4.3 kilómetros.

Las labores incluyen movimientos de tierra, instalación de drenaje pluvial, alumbrado público y pavimentación con concreto asfáltico, además de la ampliación de dos a cuatro carriles para agilizar la circulación vehicular.

Asimismo, el proyecto incorpora infraestructura complementaria orientada a una movilidad segura y sustentable, como ciclovías, banquetas más amplias y un camellón central, con el propósito de beneficiar tanto a conductores como a peatones y ciclistas.