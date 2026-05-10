Inicia la construcción de carretera a Isla Blanca

Con una inversión inicial de más de 183 millones de pesos por parte del Gobierno Federal, dio inicio la construcción de la nueva carretera a Isla Blanca, en el municipio de Isla Mujeres. El proyecto, que cuenta con el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla una vía de 25 kilómetros que será ampliada a cuatro carriles y beneficiará de manera significativa la conectividad en el corredor norte de Quintana Roo.

La primera y segunda etapa de la obra, que suman aproximadamente 4.3 kilómetros, incluyen terracerías, obras de drenaje, alumbrado público, ciclovías, banquetas y un camellón central. La vialidad se construirá con concreto asfáltico y se incorporarán tecnologías innovadoras para el aprovechamiento del sargazo, según detallaron las autoridades federales.

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Este proyecto es ejecutado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en coordinación con el Gobierno del Estado. Participan tres empresas quintanarroenses: dos de Cancún y una de Chetumal, lo que permitirá generar alrededor de 14 mil empleos directos e indirectos durante su construcción.

La carretera a Isla Blanca busca fortalecer uno de los corredores turísticos más dinámicos del Caribe Mexicano. Se espera que beneficie directamente a zonas como Costa Mujeres, Playa Mujeres, Punta Sam y la zona continental de Isla Mujeres, regiones que registran una ocupación hotelera promedio del 85% y reciben cerca de 6 millones de visitantes al año, generando una derrama económica superior a los 25 mil millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado este tipo de obras como prioritarias para el desarrollo del sureste mexicano, con el objetivo de mejorar la conectividad, impulsar el turismo y generar empleo formal en regiones de alto potencial. La inversión federal forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la infraestructura carretera en Quintana Roo y fortalecer la vocación turística del estado.

Vecinos y prestadores de servicios de la zona continental de Isla Mujeres han recibido con expectativa el anuncio. “Esta carretera era muy necesaria. Ahora podremos movernos con mayor seguridad y rapidez. Hay muchos trabajadores que van y vienen todos los días y esto va a mejorar mucho su calidad de vida”, comentó doña Guadalupe Canché, residente de Punta Sam.

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Por su parte, Manuel Poot, prestador de servicios turísticos en Costa Mujeres, señaló: “Con más visitantes y mejor conectividad, podremos generar más empleos. Es importante que el Gobierno Federal siga invirtiendo en obras como esta, porque benefician directamente a la gente que vive y trabaja aquí”.

La primera etapa de la obra se tiene programada para concluir en noviembre de 2026. Una vez terminada la carretera completa, se estima que podrá circular hasta 22 mil vehículos diarios, facilitando el traslado de turistas, residentes, trabajadores y proveedores.

Este proyecto se suma a otras acciones de infraestructura impulsadas por el Gobierno Federal en Quintana Roo, con el objetivo de equilibrar el desarrollo turístico con mejoras en la calidad de vida de la población local y una mayor conectividad entre los diferentes polos turísticos del estado.

(Fernando Ancona)